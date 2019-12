Johann Zarco: "Voy a Aragón sin pensar que puedo conseguir el título"

Johann Zarco se encuentra en la recta final del título mundial. Con la victoria de Misano, la sexta de la temporada, marchó del trazado italiano con una ventaja de 93 puntos sobre Tito Rabat, segundo en la clasificación general. Tras una temporada casi perfecta, en la que lleva doce podios consecutivos, tiene la oportunidad de proclamarse campeón en el próximo Gran Premio de Aragón.

Motorland puede ser la llave al título, pero el piloto no se obsesiona con ello: "Voy a Aragón sin pensar que puedo conseguir el título porque, aunque es el objetivo de la temporada, lo importante es ganarlo y no dónde lo consigo". Un pensamiento paciente que le ha permitido gestionar carreras dispares con la misma facilidad: "Si veo que tengo la oportunidad y estoy fuerte voy a ir a por la victoria. Intentaré estar tranquilo si no soy el más rápido pero estoy convencido de que el equipo preparará la mejor moto posible".

"He hecho buenas carreras anteriormente así que tengo buenos recuerdos de Aragón"

Zarco no sólo necesita la victoria, sino que para llevarse el título en Aragón debería además de contar con la suerte de que Rabat no acabara segundo. Sus opciones de alzarse con la corona dependen del resultado del piloto español, que corriendo en casa no se lo pondrá nada fácil. Aún así podría cumplirse el sueño del francés, pues se encuentra en una pista que le gusta y donde alberga buenos recuerdos: "Es un circuito en el que subí al podio el año pasado y donde también he hecho buenas carreras anteriormente así que tengo buenos recuerdos de Aragón".

De hecho, las características del trazado se ajustan a su estilo: "Es un trazado que me gusta, prácticamente nuevo, rápido, con curvas muy interesantes y donde puede hacer bastante viento". Ante esas condiciones, todas las miradas se posan en Johann Zarco. En cambio él se muestra sereno: "Trataré de estar tranquilo, poder luchar por la victoria y si no, conseguir algunos puntos para el campeonato". El título, si no es aquí, ya llegará.