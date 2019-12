Rueda de prensa del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2015

El Gran Premio de Aragón se puso en marcha esta tarde con la tradicional rueda de prensa oficial. Como es habitual, seis pilotos inauguraron el premio compareciendo ante los medios de comunicación. Los protagonistas esta vez fueron Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Bradley Smith, Scott Redding y Johann Zarco. Si bien todas las miradas se posaron sobre el francés, que este domingo podría coronarse campeón del mundo.

Valentino Rossi: "Quedan cinco carreras para acabar, son muchas y hemos de dar lo mejor cada fin de semana"

En el caos de Misano Valentino Rossi fue capaz de gestionar el liderato y asegurarse una quinta posición que le valió para establecer una ventaja de 23 puntos sobre su rival al título, Jorge Lorenzo: "Misano no fue la carrera que esperaba. No estoy contento con mi resultado porque lo quería hacer mejor. Pero el campeonato es lo más importante y fui capaz de ampliar la ventaja con Jorge. Quedan cinco carreras para acabar, son muchas y hemos de dar lo mejor cada fin de semana".

"Este circuito era complicado para mí, pero últimamente he ido mejorando"

En Aragón se enfrenta a un nuevo reto, pues es junto a Austin el único circuito que no le ha visto ganar: "Este circuito era complicado para mí, pero últimamente he ido mejorando. El año pasado hice una buena carrera, fui rápido, quizás demasiado porque tuve un error y me fui al suelo. Pero me gusta el circuito, es un trazado excitante". Pese a su posición en la clasificación general, no se relaja y sabe que con cinco pruebas por disputar debe hacer algo más que rodar en la cabeza: "El objetivo es encontrar la velocidad para ser rápidos el domingo y luchar por el podio. Aunque si acabo por detrás de Márquez y Lorenzo en todas las carreas que quedan voy a perder el liderato y el campeonato, así que hay que lograr victorias".

Jorge Lorenzo: "En dos Grandes Premios donde podía ganar puntos acabé perdiendo 23 por culpa de la lluvia"

"En las dos últimas carreras tenía buenas sensaciones y pensaba que podía ganar ambas"

Jorge Lorenzo, que firmó su primer cero de toda la temporada en el trazado italiano tras sufrir una caída, debe vencer a los números e ir recortando la diferencia respecto a Rossi. Sólo le vale la victoria y espera lograr la primera de ellas en Motorland, donde ganó el año pasado: "En las dos últimas carreras tenía buenas sensaciones y pensaba que podía ganar ambas. Así que en dos Grandes Premios donde podía ganar puntos acabé perdiendo 23 por culpa de la lluvia. Aragón no es un trazado donde Yamaha histórica y teóricamente no se adapta bien. Pero el año pasado ya gané, y creo que esta temporada volveremos a ser competitivos".

Marc Márquez: "Lo que quiero es acabar el año ganando carreras y con buenas sensaciones"

Por su parte, Marc Márquez se encuentra sin la presión de los pilotos Yamaha y su único objetivo es terminar la temporada a lo grande intentando ganar todas las carreras. En Misano ya se apuntó la cuarta victoria de la temporada, la 49 de su palmarés, esperando sumar una más en casa: "Vamos a ver qué pasa aquí, ya que los pilotos de Yamaha han hecho un test en Aragón y seguro que serán muy fuertes. Pero el objetivo es luchar por la victoria".

En uno de los peores años de Márquez, el de Honda asegura no preocuparse por el campeonato y sí por cómo cierra este 2015: "El campeonato no me preocupa, me da igual ser segundo o tercero, lo que quiero es acabar el año ganando carreras y con buenas sensaciones".

Bradley Smith: "No esperaba estar quinto en la clasificación del campeonato a estas alturas"

"Es complicado para los pilotos de los equipos satélite subir al podio"

Bradley Smith, que consiguió en la pista italiana uno de sus podios más especiales, afirmó su intención de acabar quinto en el mundial: "Misano fue un resultado fantástico para mí y para mi equipo. Fue especial porque es complicado para los pilotos de los equipos satélite subir al podio. No esperaba estar quinto en la clasificación del campeonato a estas alturas, pero vamos a ver qué puedo hacer de aquí al final de temporada y mantener esta posición".

En una situación parecida se encuentró Scott Redding, que tras caerse en la carrera del domingo consiguió ser tercero por las condiciones que se vivieron: "Mi objetivo es acabar entre los diez primeros. Este fin de semana volveré a luchar por ello y espero que la moto funcione bien aquí en Aragón para conseguir este objetivo".

Johann Zarco: "Lo importante es ganar el título, no dónde"

Como invitado especial estaba Johann Zarco, lugar que se ha ganado ante las posibilidades de llevarse el título en Aragón: "Es muy bueno estar en esta situación, tengo un poco de presión pero no mucha". A pesar de poder coronarse campeón el domingo, no va a cambiar de estrategia: "Lo importante es ganar el título, no dónde. No he hablado con mi equipo sobre la estrategia para la carrera, la situación me favorece así que voy a seguir trabajando igual que hasta ahora. No he preparado nada especial para celebrarlo, quizás mi mánager sí, pero yo no he preparado nada", finalizó. La primera prueba de fuego comenzará mañana, con los primeros libres en los que podrán trabajar la carrera del domingo.