Carlos Sainz: "Hoy era para haber salido entre los nueve primeros"

Suzuka es uno de esos circuitos en los que no es nada fácil rodar por primera vez. Después de un viernes con lluvia en el que apenas se pudo rodar, Sainz tuvo que acostumbrarse al trazado nipón, en el que debuta este fin de semana, en los terceros entrenamientos libres en los que finalmente el tiempo dio una tregua y todos los pilotos pudieron rodar en condiciones de seco.

La clasificación del español fue bastante buena, pero el juego de neumáticos con los que iba a disputar su intento de colarse en la Q3 sufrieron unas enormes vibraciones más propias de unos neumáticos con un plano que de un juego completamente nuevo. Este problema relegó al joven 'rookie' a la duodécima posición, aunque mañana saldrá undécimo gracias a la sanción de tres puestos que Hülkenberg arrastra del anterior Gran Premio.

Sainz tenía en el punto de mira entrar en la Q3, pero un problema con su último juego de neumáticos evitaron su clasificación dentro de los diez primeros: "Con el segundo set de neumáticos tenía unas vibraciones enormes en la parte delantera, como si no hubiesen puesto los plomos. Lo hemos chequeado y estaban puestos y era como tener un plano enorme, en la recta no veía nada y he tenido que hacer el segundo run de la Q2 con las ruedas así. He conseguido igualar la vuelta con un set mucho peor y una pena, porque ésta era una Q3 ‘facililla’", se lamentaba el piloto español.

El piloto español explicó a la prensa sus impresiones sobre lo que se podía haber conseguido: "Hoy era para haber salido entre los nueve primeros. Una pena por ese último set, nos va tocar salir undécimos por la penalización a Hülkenberg, con ruedas nueva también por habernos quedado en Q2. Así que mañana puede ser un buen día, a ver qué pasa con el tiempo, dicen que puede llegar la lluvia. Mañana será un día diferente, pero me da mucha rabia que nos haya pasado esto".

Por último Sainz declaró que a pesar de lo ocurrido, mañana el objetivo sigue siendo entrar en los puntos: "El objetivo es entrar en los puntos. Tener una buena carrera, sin problemas. A ver si por fin no tenemos nada que nos desfavorezca y podemos estar entre los diez primeros. Me he tenido que espabilar como he podido, en un circuito tan complicado como es Suzuka... Ya al final de la Q1 me he notado que iba mejor. Hasta ahí, los libres 3 y la Q1 eran todo aprendizaje. No me importaría una carrera movida".