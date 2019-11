Marc Márquez: "Hemos dado un gran paso adelante"

Marc Márquez comienza a plantear su ataque al campeonato. Lograr la victoria en el trazado de Misano hace dos semanas, hizo que el de Cervera saliera con un gran impulso moral y con las ideas muy claras de que tendría que hacer para hacerse por tercer año consecutivo con el titulo. Si en la jornada de ayer el catalán se centraba en hacer varias probaturas en la moto de cara a carrera, en la jornada de clasificatorios puso toda la carne en el asador y daba un recital de pilotaje en el trazado de Motorland Aragón.

El vigente campeón de lacategoríaa reina se veía sorprendido con el ritmo mostrado en el día de hoy y más en la primera vuelta, ya que normalmente marcan el mejor crono durante los últimos minutos. El tercer clasificado en la general comentaba que de no ser por los errores cometidos en las siguientes vueltas rápidas el crono podía haber bajado incluso más, pero pese a eso se muestra muy confiado de cara a mañana por el alto ritmo mostrado en la jornada de hoy: "No me esperaba marcar este crono en la primera vuelta lanzada, ha sido una buena sorpresa. Con el segundo neumático he cometido un pequeño error y no he podido mejorar el tiempo y, con el tercero, he ido demasiado fuerte en la curva que no tocaba y he sufrido una pequeña caída”, decía Márquez.

El piloto del Repsol Honda Team, piensa que el resultado logrado durante la jornada de clasificación nohabríaa sido posible si el equipo no hubiera implantado algunos cambios en la moto, cosa que ha hecho que el catalán mostrase un gran ritmo. Su objetivo lo tiene claro y se trata de ganar, no depende de él lograr el campeonato y sabe que la única manera de lograr el titulo es subirse al cajón más alto del podio en todas las carreras que quedan del Mundial: “Esta mañana hemos dado un gran paso adelante en la puesta a punto y ahora somos más competitivos. Intentaremos luchar por la victoria desde la primera vuelta de carrera. Creo que hemos hecho un gran trabajo y estamos contentos por esta pole position”, concluía el piloto de Cervera.