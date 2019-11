Carlos Sainz: "El equipo me ha dicho que no plantara cara a Verstappen"

Sainz estaba luchando con los Grosjean y Maldonado por el séptimo puesto en un inicio de carrera frenético y todo apuntaba a que podría adelantarles: "El primer y el segundo stint han ido muy bien e íbamos cogiendo a los Lotus. Teníamos muy buen ritmo y ha sido una pena que el equipo haya decidido adoptar una estrategia agresiva intentando hacer el undercut con Maldonado"

Pero de nuevo un error en boxes, esta vez del piloto madrileño, ha acabado con sus posibilidades. Intentaron hacer un undercut a Maldonado pero al entrar en el carril de boxes Carlos golpeó un cono y dañó su alerón, dato que el equipo no percibió hasta que era demasiado tarde y se perdieron valiosos segundos buscando un alerón para sustituir el dañado: "Me han dicho que hiciese lo contrario que él (Maldonado) en ese vuelta. Pensaba que iba a parar pero no ha parado y me he metido yo. En el último momento le he dado al cono a la entrada del pit-lane y he dañado el alerón. Hasta que han encontrado otro, han pasado unos cuantos segundos que nos han impedido quedar octavos hoy"

Tras este contratiempo Sainz estaba rodando en novena posición hasta que a falta de pocas vueltas se le acercó su compañero de equipo Verstappen. Carlos dejó que pasara su compañero de equipo: "El equipo me ha dicho que ni me planteara intentar plantar cara porque llevaba 20 vueltas con ese neumático y era casi imposible llegar hasta el final, así que ni lo intentase. Tenía 20 segundos de margen respecto al de detrás, necesitábamos ese último puntito y traer el coche a casa" Carlos ha obedecido las órdenes de su equipo no como pasó en la última ocasión en Singapur cuando fue Max quien las ignoró. Sainz se lamentó por el error pero se mostraba contento por el posible resultado: "Si me tengo que quedar con lo positivo, es que hoy sin ese error hubiésemos quedado octavos. Lo negativo es que no hemos utilizado oportunidad, por mi error, esta vez no del equipo, todo ha ido bien su parte. Quedar octavos era posible".