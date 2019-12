Maurizio Arrivabene: "Sebastian Vettel es incluso mejor que Michael Schumacher"

Tras un nuevo podio en el circuito nipón de Suzuka logrado por Sebastian Vettel, el jefe del equipo Ferrari Mauricio Arrivabene no ha dudado en colmar de elogios a su piloto estrella, y ha llegado a compararlo con el mismísimo Kaiser: "Muchos dijeron que 'Seb' ganaba porque tenía el mejor coche y yo también lo creía. Ahora que trabajo con él, puedo decir que en algunos aspectos, es incluso mejor que Michael" ha declarado el italiano.

Arrivabene ha comparado igualmente el caracter de ambos pilotos germanos, afirmando que Vettel es más abierto de cara al trabajo en la fábrica: "Sobre todo su carácter, porque Michael era una persona introvertida, que se abrió a un pequeño grupo de personas, mientras que Seb es uno más dentro del equipo"

Estas declaraciones desataron la polémica, porque no fueron pocos los ojos que las vieron como una crítica a Schumacher. Gerard Berger salió en defensa del Kaiser: "Me duele leer eso. Encima con la situación en la que está Michael ahora, pero dejando eso a un lado, Michael tiene un carácter fuerte. Lucho cuando la gente habla de gente que, como Michael ahora, no se puede defender por sí mismo. Michael ganó cinco títulos con Ferrari, así que creo que estas declaraciones no fueron justas"

También hubo declaraciones por parte de Sabine Khem, mánager de Schumacher: "Me alegro por Ferrari, Sebastian y Maurizio de que las cosas vayan tan bien pero no me gusta hacer comparaciones con Michael. Michael en su etapa con Ferrari no era un tipo extrovertido pero eso no dice nada sobre la calidad de su carácter. Recuerdo bien lo popular que era con los mecánicos y con todo el equipo, no sólo por sus logros pero también por su naturaleza y su liderazgo"

Desde Maranello no se tardó en volver a saber del jefe del equipo Ferrari, que arremetió contra la prensa acusándolos de manipulación: "Con todo el debido respeto, siempre he dicho que Michael y Sebastian son dos grandes campeones, dos personas estupendas y por supuesto, son diferentes. Rezo por Michael. Siempre está en mi corazón. Michael es un hombre fantástico y un gran campeón, como Sebastian, eso es lo que he hecho. Pero ambos son diferentes cuando les conoces, Michael introvertido y Sebastian extrovertido. Eso es todo lo que dije. Me sorprendió mucho esta reacción. Ambos son muy amigos míos y si llegas a conocer a Michael bien, entonces sabrás lo buen tipo que es. Con Sebastian es más fácil conocerle, pero mis comentarios no deberían tomarse como un desprecio hacia Michael, sino lo contrario"

También habló de la situación actual de Ferrari respecto al campeonato, calificando que ganar el campeonato sería como que les tocase la lotería debido a la gran forma de Mercedes: "Sería como ganar la lotería. Si ganas la lotería eres millario pero debes ser muy, muy afortunado. Siempre sabemos que una comparación real no se puede hacer en Singapur pero sí en un circuito clásico como Silverstone. Lo que a mí me importa es que si miras la distancia con Mercedes en Gran Bretaña y ahora en Japón, nos hemos acercado y de eso me siento orgulloso, por el trabajo de nuestros ingenieros"

Advirtió para terminar de que el circuito del GP de Rusia es poco favorable al coche de este año, pero hasta que no se ruede en la pista de Sochi no se podrá confirmar esta sospecha, no sería la primera vez que un equipo va de tapado para luego dar la sorpresa.