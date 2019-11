Lacko se lleva la victoria y Albacete pone la épica

Esta jornada del sábado se han disputado la primera y la segunda carrera en el circuito del Jarama. Las dos pruebas han destacado por ser muy emocionantes y han hecho que el aficionado salga contento de una prueba que mañana promete más espectáculo. Los fans del mundo del camión se han encargado de llenar las gradas del trazado madrileño y han arropado a los pilotos en todo momento.

Kiss gana la carrera y es campeón de Europa

En la primera carrera Antonio Albacete se ha quedado clavado en la salida y ha visto como Kiss y Jochen Hahn le superaban muy pronto. Pero rápidamente español ayudado por su gran ritmo se ha quitado de encima a Hahn, pero en dos vueltas el húngaro le sacaba una distancia de +1,5. El piloto del equipo CEPSA empujado por la afición ha arañado décima a décima tiempo a Kiss. Parece ser que el camión del equipo OXXO TRUCK RACE TEAM ha sufrido un desfallecimiento mecánico y esto ha ayudado a Albacete a recortar distancia, a falta de dos vueltas Antonio se ha colocado a rueda y ha intentado meter rueda a su rival, pero no cedió y se ha proclamado Campeón de Europa de Camiones 2015.

El piloto húngaro ha realizado una temporada de ensueño y ha demostrado estar un escalón por encima de los demás pilotos. Antonio Albacete se ha conformado con ese segundo puesto y ha prometido guerra en la segunda carrera. En el europeo de camiones se invierten las posiciones con el objetivo de que la segunda carrera esté cargada de emoción y lucha.

La clasificación a final de carrera ha sido: Norbert Kiss (1º), Antonio Albacete (2º), Jochen Hahn (3º), Rene Reinert (4º), Stephanie Halm (5º), Anthony Janiec (6º), Adam Lacko (7º), David Vrsecky (8º), Sascha Lenz (9º) y Ellen Lohr (10º).

Lacko gana y Albacete pone en pie al público

La segunda carrera ha estado cargada de emoción y ha puesto el corazón a 100 a todos los aficionados presentes en el circuito madrileño. Adam Locke ha aprovechado muy bien la estrategia de la primera carrera y ha abierto rápidamente un hueco frente a sus rivales por la victoria. Norbert Kiss salía en novena posición y ha demostrado que está en un momento muy dulce escalando hasta el tercer escalón del podio.

El piloto español salía en mitad de parrilla y se ha visto superado por dos pilotos que le han hecho perder mucho tiempo. Albacete se propuso recuperar posiciones y rápidamente se puso detrás de Anrhony Janiec un piloto que le ha costado casi la mitad de la carrera. El piloto francés ha dado muchos problemas al de CEPSA y es que Janiec no paraba de cerrarle huecos de adelantamiento. Antonio nos ha recordado a ese piloto que llegó al campeonato con 19 años y peleaba cada posición hasta acabar con el coche casi destrozado.

Cuando tan solo faltaban 5 vueltas para el final Albacete ha contactado con un grupo muy numeroso y ha sacado todo su repertorio de adelantamientos imposibles. Reinert ha tenido una bonita batalla con el piloto de MAN y le ha destrozado el amortiguador en un toque sufrido en una curva. Antonio Albacete tenía el camión absolutamente destrozado y ha tenido que tirar de clase para poder finalizar la carrera, el público acabó dándole una tremenda ovación por el espectáculo dado.

Antonio ha atendido a los micrófonos de VAVEL al final de la carrera y ha contado como ha sentido la R2 desde dentro del camión: "Primero he tenido una lucha con Anthony Janiec, que hasta que le he pasado me ha costado y luego le he dejado atrás. Más tarde he estado ahí luchando con Hahn y ha sido una lucha muy bonita. Luego se nos ha metido Reinert entre medias, me he tocado con él y se ha roto un amortiguador y una llanta. Menos mal que ha sido en la última vuelta porque si no no hubiéramos acabado en esa posición. Eso es lo que tienen las segundas carreras que estás ahi en el pelotón de los golpes y te llevas golpes por todos lados. Estamos contentos".