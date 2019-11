Jenson Button seguirá en McLaren-Honda en 2016

Se acabaron los rumores. Jenson Button vestirá los colores de McLaren-Honda la próxima temporada. Después de unas semanas en que, tras unas declaraciones del propio piloto, todo hacía indicar que el británico podrá retirarse de la Fórmula 1, finalmente el campeón del mundo en 2009 será el compañero de Fernando Alonso el próximo año. Pese a que esta confirmación se realizó hace unos días, Ron Dennis ya dejó claro el futuro del inglés y del español tras el Gran Premio de Japón, disputado el pasado domingo en el circuito de Suzuka.

"Jenson tiene un contrato de dos años y Fernando uno de tres. Ellos expresan su frustración, todos estamos decepcionados y esto conduce a la desmotivación, pero al final, ellos tienen acuerdos vigentes. Queremos a los dos en el equipo y es tan simple como eso. Teníamos una opción para rescindir el contrato de Jenson, pero tiene contrato de dos años. Le dije a principios de semana que eso no iba a ocurrir y creo que estaba contento, quizás debería habérselo dicho un poco antes. Pero, ya sabes, no tomo todas las decisiones en McLaren, algunas sí, algunas no. Quería hablar con los accionistas sobre cuáles eran sus sensaciones. El contrato está intacto y sin cambios. He hablado con Jenson sobre ello y está contento. El dinero no entra en ello", declaró Ron Dennis tras el gran premio celebrado en territorio nipón.

Disconforme con Alonso

Por otro lado, Dennis no se mostró demasiado contento por los comentarios realizados por Fernando Alonso durante y después de la carrera, cuando se refirió a la poca potencia del motor Honda con respecto a la unidad de potencia de sus rivales: "Creo que descargó su frustración. No creo que necesitara hacer estos comentarios, no fueron constructivos. No los consiento, pero no voy a criticar a nuestros pilotos. Lo vamos a resolver a puerta cerrada. Creo que eso es bochornoso, pero no quiero hablar más sobre eso. Estamos aquí en Japón, en Suzuka, en la pista de Honda, teníamos al presidente de Honda, al presidente ejecutivo de los motores Honda, las personas más veteranas que están totalmente comprometidas para ganar un Campeonato, sus aspiraciones y compromiso no han disminuido".

Pese a esta disconformidad con los comentarios realizados por Fernando Alonso, Ron Dennis zanjó cualquier rumor referente a la desconfianza de los pilotos en el proyecto de McLaren-Honda: "El problema es cuando no eres competitivo, todo el mundo empieza a opinar y las opiniones comienzan a tener calado y cada vez son más numerosas. Ojalá se lo quedasen para ellos mismos".

Tras confirmar a Jenson Button y anunciar un nuevo patrocinador para la próxima temporada, el futuro financiero de la escudería de Woking parece mejorar ligeramente. Sin embargo, en este deporte lo que se necesita para mantener la continuidad en el proyecto son los resultados, y ahora mismo el equipo anglo-japonés no puede presumir de los obtenidos en 2015. Quizá en 2016, con dos pilotos campeones del mundo y con mayor conocimiento de los motores, McLaren-Honda vuelva a estar en la parte alta de la parrilla.