Edgar Pons: "En la primera manga he cometido un error en la salida"

A falta de tres carreras para la finalización del Campeonato de Europa de Moto2, Edgar Pons lo tiene todo a su favor para convertirse en el nuevo campeón. Tras finalizar el Gran Premio de Navarra con una victoria y una tercera posición, el piloto del Páginas Amarillas HP 40 Junior Team aventaja en 30 puntos al segundo clasificado, Xavi Vierge.

La primera manga no transcurría como esperaba el hijo pequeño de Sito Pons: "He cometido un error en la salida y me he visto muy retrasado en la primera vuelta". Poco a poco, Edgar Pons intentaba recuperar el máximo de posiciones posibles "para que Xavi [Vierge] - quien rodaba en la primera posición - nos recuperara el mínimo posible de puntos".

"Cuando hemos llegado a Techer el neumático ha caído bastante y no he podido adelantarlo como me hubiera gustado, pero hemos conseguido una tercera posición cuando en la primera vuelta estaba octavo", señalaba el piloto del Páginas Amarillas, quien completaba el podio por detrás de Xavi Vierge y Alan Techer.

Ya en la segunda manga las cosas le iban mejor a Edgar Pons: "He conseguido salir un poquito mejor, aunque no del todo bien". Vuelta a vuelta, Pons lograba distanciarse respecto a sus perseguidores. "He podido remontar para atrapar a Xavi [Vierge] para abrir un pequeño hueco al final que ha sido suficiente", declaraba Edgar Pons. Finalmente, el piloto del Páginas Amarillas HP 40 Junior Team se hacía con la victoria, siendo el único piloto de la parrilla de Moto2 que ha subido al podio en todas las carreras del campeonato.

Con tan solo 75 en juego, Edgar Pons continúa líder de la general con 30 puntos de ventaja sobre Xavi Vierge, segundo clasificado. La próxima carrera será el próximo 1 de noviembre en el Circuito de Jerez, para la cual Edgar Pons se encuentra ya "con muchas ganas.