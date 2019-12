Jorge Navarro: "Con el ritmo que tenemos podemos hacer una gran carrera"

El piloto de Estrella Galicia 0,0 ha dado rienda suelta a las buenas impresiones logradas en la tanda de entrenamientos libres matinal donde ha finalizado cuarto, siendo el único español que ha logrado bajar de la barrera del 1:58. Jorge Navarro en la tanda de clasificación ha podido comprobar que las buenas impresiones logradas durante la mañana no eran un espejismo finalizando la sesión de clasificación en tercera plaza con un crono de 1:56.720

El de la Pobla de Vallbona esta teniendo un fin de semana mejor de lo esperado, ya que es un trazado que no le ayuda por su estilo de pilotaje, pero gracias a su equipo de mecánicos ha podido ir mejorando las sensaciones tanda tras tanda. La jornada del sábado ha comenzado con unos ajustes en el cambio que han hecho que la confianza del piloto español creciera encima de la moto: “Durante todo el fin de semana hemos ido mejorando sesión a sesión. Sabíamos que este circuito nos iba a costar un poco más por mi estilo de pilotaje, pero hemos hecho un gran trabajo. Mi equipo técnico ha trabajado muy bien y en cada tanda me he ido encontrando mejor. Esta mañana en el FP3 hemos logrado rodar con buen ritmo gracias a unos ajustes que hemos hecho en el cambio, pues me han ayudado a pilotar con mayor confianza”.

El joven talento nacional, espera mejorar durante la jornada de mañana en el WUP en el último sector que es donde pierde más tiempo. No obstante, desea que la lluvia no haga acto de presencia ya que todo el trabajo realizado durante el fin de semana no serviría para nada: “En los clasificatorios me he encontrado muy cómodo sobre la moto y he luchado por la pole, pero me falta mejorar un poco en el último parcial; no obstante, trabajaremos para estar al máximo para la carrera. Sobre todo espero que mañana no llueva, para no echar a perder todo el trabajo que hemos realizado. Seguro que el grupo de cabeza va a ser de siete u ocho pilotos, por lo que tendremos que luchar al máximo, como viene siendo habitual en las carreras de Moto3, pero creo que con el ritmo que tenemos podemos hacer una gran carrera”.