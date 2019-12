Resultado del GP de Rusia de Fórmula 1 2015

14:47. Con el final de la carrera, nos despedimos de este directo. No dejen de seguir la información de la carrera con las declaraciones de los pilotos más destacados y el análisis posterior de la carrera.

La cuarta posición ha sido para Felipe Massa. Quinto ha llegado finalmente Räikkönen seguido de Kvyat. Nasr ha quedado séptimo por delante de Pastor Maldonado. Los dos McLaren completan la zona de puntos: Button y Alonso.

Sebastian Vettel ha llegado en segunda posición y tras el toque de los dos pilotos, Sergio Pérez ha sido el que se lleva el cajón del podio.

¡Bandera a cuadros! Lewis Hamilton es el ganador de la carrera.

53/53. Toque entre Bottas y Räikkönen en la curva 4. Räikkönen va con el fondo plano rozando en el suelo y formando un raíl de chispas.

52/53. Los dos pilotos han pasado a Pérez en la curva 13 y 14.

52/53. Le han dicho a Bottas que coloque el "Modo 1" durante una vuelta. Debe ser un mapa de motor que le otorgue más consumo de combustible y potencia.

52/53. Vuelta rápida de carrera de Sebastian Vettel. El alemán está ocho segundos del Mercedes.

51/53. En Mercedes ven un comportamiento extraño del alerón trasero y le advierten que no use el DRS.

50/53. Daniel Ricciardo dijo por radio que tenía problemas con su suspensión trasera y el volante no le respondía bien.

50/53. Quedan cuatro vueltas para que Bottas pueda adelantar a Pérez. Por detrás, a ritmo de vuelta rápida. Räikkönen se acerca a la mancha blanca del finlandés.

49/53. Daniel Ricciardo ha aparcado fuera de la pista por algún problema en su monoplaza.

48/53. Un comisario ha salido a la pista ha recoger el trozo de alerón de Carlos Sainz. Ha tenido mucha suerte de que Vettel no le haya cogido.

48/53. Esta vez no ha podido aguantar Ricciardo. El finés se ha deshecho del australiano en el final de recta.

47/53. Trompo de Carlos Sainz por los problemas en sus frenos. El español deberá abandonar ya que ha destrozado su alerón trasero en las protecciones.

46/53. Räikkönen se ha pasado de frenada al intentar adelantar a Ricciardo en la curva 2.

45/53. Bottas adelanta por fin a Ricciardo por la cuarta posición. Próximo objetivo: Pérez por el podio.

43/53. Felipe Massa ha adelantado a Daniil Kvyat.

43/53. Ahora ha sido el turno de Pastor Maldonado se pasar fácilmente a Jenson Button.

42/53. Vuelta rápida para Sebastian Vettel. Esto no le gustará mucho a Lewis Hamilton.

41/53. Felipe Nasr se ha deshecho muy fácil de Jenson Button ya que su monoplaza no daba para más a mitad de recta.

40/53. Le comunican por radio a Carlos Sainz que sus frenos se encuentran en estado crítico.

40/53. Räikkönen está muy cerca de Bottas y empieza a disputarle la posición para llegar al podio.

38/53. Lucha por la octava posición entre Massa y Kvyat.

36/53. Bottas no puede con Ricciardo mientras Vettel se aleja en la lucha por el podio. Se ponen las cosas muy de cara para Pérez.

35/53. Massa ya se ha desecho de Alonso y se va a por Button. Nasr ha salido por detrás de Alonso.

35/53 Parada del séptimo provisional de la carrera. El brasileño coloca el neumático más duro de Pirelli para afrontar lo que resta de carrera.

34/53. Felipe Massa está atacando a Fernando Alonso por la undécima posición.

34/53. Jenson Button no ha podido con Kvyat ya que su motor Honda no llega con esa velocidad a final de recta.

34/53. Parada de Daniil Kvyat. El piloto ruso estaba en la segunda posición y ahora deberá luchar por los puntos.

33/53. Vettel acaba de adelantar a Pérez, el primero de los que paró con el coche de seguridad provocado por el accidente de Grosjean.

33/53. Parada de Lewis Hamilton. Parada de tres segundos de sus mecánicos que no tenían ninguna prisa por la tremenda ventaja del piloto británico frente a sus rivales.

32/53. Le ha ido por un pelo a Valtteri Bottas conservar la posición frente a su compatriota. Se ha pasado de frenada al intentar pasar a Ricciardo.

32/53. Parada de Kimi Räikkönen. Los mecánicos de Ferrari deberán hilar fino para sacar a su piloto por delante de Bottas.

31/53. Felipe Massa y Pastor Maldonado también ha entrado en el box. Los dos pilotos habían comenzado la carrera con el neumático blando.

31/53. Vettel sale muy delante del Williams de Bottas que todavía tiene que pasar a Ricciardo.

31/53. Cuatro vueltas después Sebastian Vettel entra en el box para colocar el neumático blando.

30/53. Valtteri Bottas adelanta a Carlos Sainz en la frenada de la curva 2. Es el lugar predilecto para los adelantamientos.

29/53. La diferencia entre Vettel y Hamilton ha ascendido ya hasta los 15 segundos. Mercedes tiene controladísima esta carrera y la victoria solo se podría escapar por un fallo mecánico.

28/53. Le comunican a Kimi Räikkönen que empiece a tirar lo máximo posible ya que el podio todavía es posible.

28/53. Los dos Ferrari se mantienen en pista ya que le comunican que le finés se encuentra en tráfico y perderá tiempo. ¿Funcionará la estrategia de los italianos?

27/53. Pastor Maldonado se ha salido en la segunda curva y ha vuelto al circuito sin cruzar el bolardo.

27/53. Bottas ha salido de su parada tras Carlos Sainz, en un grupo de pilotos que ya han hecho su parada.

27/53. Valtteri Bottas entra en la calle de boxes para realizar su parada. Coloca el neumático blando en una parada de 3,4 segundos. Vettel está empujando para intentar adelantarle tras la parada.

26/53. Hamilton está en su propia carrera ya que le saca 11 segundos al duelo entre Bottas y Vettel. Cada vez son más superiores los Mercedes frente a sus rivales.

25/53. Cinco segundos de penalización para Carlos Sainz por cruzar la línea de pit-lane.

24/53. Sebastian Vettel está ya apenas un segundo de Valtteri Bottas. La consistencia de los Pirelli es mayor en el Ferrari.

22/53. Felipe Massa y Sergio Pérez se están echando encima de Felipe Nasr mientras Sebastian Vettel está reduciendo la distancia con Valtteri Bottas.

21/53. Sergio Pérez es el primero de los que ha parado y la diferencia con Lewis Hamilton es de 17 segundos. Hasta que no llegue a los 25 no mantendría la posición.

20/53. Max Verstappen se ha quejado por la radio de una vibración de su monoplaza.

18/53. Mientras tanto Lewis Hamilton se aleja de sus competidores a ritmo de vuelta rápida. Casi tres segundos ya con Valtteri Bottas.

18/53. Daniel Ricciardo tras varias curvas de pujanza ha vuelto a su posición original en detrimento de Carlos Sainz. Verstappen llega para recuperar su posición.

17/53. Carlos Sainz ha adelantado a Daniel Ricciardo y a Max Verstappen en esta resalida. Daniil Kvyat está sufriendo para aguantar el grupo que le persigue por detrás con neumáticos nuevos.

17/53. Sebastian Vettel aguanta por el interior y le adelanta a Kimi Räikkönen. Recuperó la posición saliéndose de pista y le ha devuelto la posición.

16/53. Resalida de la carrera. El coche de seguridad apaga sus focos y Lewis Hamilton se prepara para conservar el liderato.

13/53. El accidente de Romain Grosjean en la larga curva 4 se ha debido a la velocidad a la que se ha acercado a un McLaren, no ha levantado el pie y ha perdido el tren trasero.

13/53. Varios pilotos están parando: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Jenson Button.

12/53. ¡Coche de seguridad! Aparecen los comsiarios en pista mientras el piloto francés sale por su propio pie del coche.

12/53. Accidente de Romain Grosjean contra las protecciones en el primer sector.

11/53. Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo están pujando por la sexta posición. El australiano está apretando y está muy cerca de su compañero de equipo, el piloto local.

11/53. Carlos Sainz pasa a Jenson Button en la frenada de la segunda curva. Los problemas de Honda en mitad de recta les obliga a sucumbir ante el Toro Rosso.

10/53. El ingeniero de Lewis Hamilton le ha comunicado al piloto que debe dejar de ahorrar combustible y puede volver a tirar a tope. Valtteri Bottas se vuelve a alejar del inglés.

10/53. Pastor Maldonado ha pasado como un avión a Jenson Button. Su motor Honda no da para más y el piloto británico está perdiendo posiciones ante mejores coches.

9/53. Nico Rosberg abandona finalmente. Sus mecánicos han metido su monoplaza en el garaje.

9/53. Batalla en la novena posición entre Nasr y Massa. El brasileño tiene problemas para salir con mejor tracción ya que calza los neumáticos blandos.

8/53. Nico Rosberg entra en la calle de boxes para ver si sus mecánicos pueden hacerle algo al coche pero el alemán se baja de su coche.

7/53. Se confirman los problemas de Nico Rosberg con el acelerador. El potenciómetro funciona mal cada vez que levanta el pie del acelerador y deja algo de gas puesto.

7/53. Rosberg se ha comido la tercera curva y ha sucumbido ante la embestida de Lewis Hamilton.

6/53. Nueva vuelta de Nico Rosberg que tiene problemas con su acelerador. Dirección de carrera ha habilitado el DRS. Sebastian Vettel ha intentado atacar a su compañero pero le ha cerrado la puerta en la frenada por el interior de la segunda curva.

5/53. Vuelta rápida de Nico Rosberg: 1:43.5. Jenson Button ha perdido la novena posición en la resalida a favor de Nasr.

4/53. La velocidad del Williams de Bottas le permite auparse de nuevo a la tercera posición.

3/53. El coche de seguridad ha apagado sus luces y se reanuda la carrera.

2/53. Fernando Alonso ha ganado seis posiciones, el que más en la salida. Button y Kvyat han ganado cuatro. Pero lo relevante ha sido el adelantamiento de Räikkönen a Valtteri Bottas en la frenada de la cuatro.

2/53. Max Verstappen está volviendo al garaje para que le cambien el neumático trasero derecho. Romain Grosjean también ha estado mucho tiempo parado en el pit-lane.

2/53. Hülkenberg ha pisado la moqueta exterior del circuito. Ericsson no ha podido esquivarlo al igual que Verstappen que se ha marchado contra las protecciones.

1/53. ¡Coche de seguridad!

1/53. Rosberg aguanta en la primera frenada por detrás mientras un Force India ha trompeado en la segunda curva.

1/53. ¡Empieza la carrera!

13:01. Vuelta de formación en marcha. Todos los coches parecen funcionar sin problemas.

12:59. Maldonado, Massa, Ericsson y Alonso saldrán con el compuesto blando a la carrera. Todos los demás calzarán el compuesto superblando en la parrilla de salida.

12:58. Parrilla de salida del Gran Premio de Rusia: 1.ROS 2.HAM. 3.BOT 4.VET 5.RAI 6.HUL 7.PER 8.GRO 9.VES 10.RIC 11.KVY 12.NAS 13.BUT 14.MAL 15.MAS 16.ERI 17. STE 18.MER 19.ALO 20.SAI.

12:51. McLaren ha confirmado que la nueva unidad de potencia de Fernando Alonso fue mejor de lo esperado. Se atisba optimismo en el horizonte de la relación entre Honda y McLaren.

12:48. Federico Gastaldi, el jefe de equipo de Lotus, ha confirmado que su equipo irá a una parada. Todo parece confirmar que todos los equipos pasarán una única vez por el camino de boxes para colocar el otro juego de compuestos.

12:46. Suena el himno de Rusia a capella en el trazado de Sochi.

12:44. Tenemos noticias frescas desde Rusia. Bernie Ecclestone le ha confirmado a Martin Brundle que hay un nuevo acuerdo con Pirelli. La marca italiana de neumáticos será el proveedor oficial hasta 2019 de la Fórmula 1.

12:40. Se confirma desde Rusia que el presidente Vladimir Putin, al igual que el año pasado, estará presente en la carrera.

12:37. Hemos visto ya a Carlos Sainz coger el control de su monoplaza por el trazado de Sochi. Gran desempeño y coraje del piloto español para correr aquí.

12:30. ¡Pit-lane abierto! Los pilotos empiezan sus vueltas de calentamiento y preparación para el Gran Premio. La salida es vital en este circuito por la lejanía de la salida a la primera frenada, que es muy fuerte. El año pasado ya vimos como Lewis Hamilton le ganó a Nico Rosberg, el alemán se pasó de frenada y tuvo que entrar a boxes a cambiar de neumático.

12:29. Para aquellos que no hayan visto o no se hayan enterado, la categoría telonera de la Fórmula 1, la GP2, ya tiene a su campeón. El piloto belga Stoffel Vandoorne ha ganado en su segunda temporada a falta de dos citas.

12:22. Hemos visto el vídeo de homenaje a los 250 grandes premios de Fernando Alonso por Antena 3. Una gran colaboración de todo el paddock de la Fórmula 1, a excepción de un equipo: Ferrari. Los italianos apenas han mostrado miembros en el vídeo. Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton tampoco han aparecido.

12:12. Hoy, 11 de octubre de 2015 se cumplen dos años desde que María de Villota falleció y nos dejó para siempre el adalid de la positividad y el optimismo en el automovilismo.

12:06. Una masa densa de chubascos se acerca al país ruso desde la zona este de Europa. Como ya indicamos, no se prevén lluvias durante toda la carrera.

12:01. La diferencia entre el asfalto de este año y el del año pasado en una zona del circuito. (Fotografía: Manuel Muñoz).

11:52. Hoy se produce un hecho ináudito. Los tres pilotos españoles en la parrilla comenzarán la carrera en las tres últimas posiciones.

11:47. Fernando Alonso cumple hoy 250 grandes premios en la Fórmula 1. Esta es la banda especial que ha preparado McLaren para el piloto español. No obstante, será la carrera 249 ya que no empezó la carrera de Indianápolis en 2005. (Fotografía: Fórmula 1).

11:40. Esta es la undécima primera línea de parrilla para Mercedes esta temporada. La pasada consiguieron doce, por lo que todavía tienen varios grandes premios para superar la marca del año pasado.

11:34. Los mecánicos del equipo italiano ha reconstruido casi totalmente el monoplaza. Tan solo aprovecharon el chasis y el piloto para la carrera de hoy, como comentó Franz Tost.

11:30. Toro Rosso ha emitido un comunicado confirmando que Carlos Sainz está perfectamente y la FIA le ha declarado apto para correr el Gran Premio de Rusia. Por lo tanto, el piloto español estará en la parrilla de salida cuando se apague el semáforo a la una de la tarde.

Solo dos candidatos se perfilan para ganar esta carrera. El alemán y el inglés de Mercedes han mostrado una gran superioridad frente a sus rivales directos: Ferrari y Williams. La sorpresa podría saltar con el gran ritmo que ha mostrado Nico Hülkenberg en lo poco que ha podido este fin de semana.

La clave de la carrera se encuentra en el desconocimiento de los neumáticos y en las bajas temperaturas de la pista que podrían provocar blistering en los compuestos de los monoplazas. Esto podría ayudar a Ferrari y perjudicar a Williams en la lucha por el último cajón del podio por el gran cuidado que ha mostrado durante toda la temporada el equipo italiano.

Otra de las claves de la carrera será el gran consumo de combustible en esta carrera. La unidad que portan los McLaren se perfila como la más “tragona”, lo que perjudicaría todavía más el pésimo rendimiento del equipo británico. James Allen, periodista y experto de UBS, sugirió que los pilotos deberán levantar el pie del acelerador durante cinco segundos.

Lewis Hamilton se consoló en el resultado de la carrera del año pasado por salir en la segunda posición y ganar la carrera. Nico Rosberg se enorgulleció de su equipo por encontrar la tecla y otorgarle una configuración perfecta para la clasificación. En cambio, en Ferrari no fueron capaces de encontrarla según el piloto alemán. Roberto Merhi espera tener una buena carrera en la que un error en la vuelta cronometrada le impidió ganar a su compañero.

Nico Rosberg fue el dominador de todas las sesiones de clasificación y, por tanto, el poleman. Tres décimas de diferencia con su compañero que no llegó a realizar un último intento porque se metió al garaje cuando quedaban dos minutos y no podría retomar la marcha. Rosberg, sabedor de la ventaja de W06, regresó antes de tiempo a la calle de boxes y aparcó en la zona de primero. Valtteri Bottas superaría a Sebastian Vettel en su duelo particular. Kimi Räikkönen sería el quinto arropado por Hülkenberg, que también pudo con Pérez. Romain Grosjean, Max Verstappen y Daniel Ricciardo completaron la clasificación. Espectacular el desempeño del piloto neerlandés.

Como era obvio, Carlos Sainz no arrancaría la clasificación. Un puesto cubierto en la Q1. La sorpresa de esta sesión sería que la superaría Jenson Button y no Fernando Alonso, con una diferencia de cuatro décimas. La Q2 no quería ser menos y también habría situaciones extrañas. Tanto Daniil Kvyat como Felipe Massa se quedaron fuera, aunque lo sospechoso fue la abismal diferencia entre el brasileño y su compañero. (Fotografía: Scuderia Toro Rosso).

Los Libres 3 arrojaban una visión más aproximada de la clasificación. Nico Rosberg comandaba la clasificación seguido de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. No obstante, a veinte minutos del final ondeaba la bandera roja por el fortísimo accidente de Carlos Sainz en la curva 13. El piloto español se estrelló contra las protecciones y tuvo que ser trasladado al hospital más cercano para hacerle pruebas. Pero todo quedó en un susto ya que horas más tarde recibió el alta e incluso podría a correr hoy.

Los pilotos de Williams estaban de acuerdo en que los tiempos del viernes no servían para nada, tan solo podían sacar una idea de cómo se comportaría el coche sobre mojado en la pista. En Toro Rosso estaban más preocupados por su falta de rodaje, más si cabe en dos pilotos novatos como Verstappen y Sainz. Fernando Alonso, en cambio, solo podía pensar en atacar ya que arrastra sanciones de penalización por cambio de unidad de potencia. Por último, Sebastian Vettel se concentró en señalar la poca adherencia de la pista debido a la poca acción y la presencia de la lluvia.

La falta de acción fue la tónica habitual de esta sesión. Los Libres 2 tan solo registraron ocho tiempos cronometrados divididos entre los McLaren, los Williams, los Toro Rosso, el Red Bull de Daniil Kvyat y el Ferrari de Sebastian Vettel. Felipe Massa fue el más rápido en el último momento, tras el Ferrari número 5 y su compañero Valtteri Bottas. (Fotografía: McLaren-Honda F1).

Los Libres 1 del viernes se caracterizaron por el retraso del semáforo en verde por una fuga de gasóleo en un camión que obligaron a los comisarios a desplazar el vertido con agua y polvo de cemento, que dejó resbaladiza la pista. Esto provocó multitud de salidas de pista en la que reinó la solidez de Nico Hülkenberg, seguido de Nico Rosberg y Sebastian Vettel.

La mañana del viernes se caracterizó por la llegada de espesos nubarrones que descargaron en la segunda sesión de Libres. El sábado no hubo ninguna nube en el horizonte pero las temperaturas fueron bastantes bajas. Para la carrera no hay posibilidades de lluvia pero la temperatura no llegará a los veinte grados con una humedad cercana al 50%.

Como solo se ha corrido una vez en el país que gobierno Vladimir Putin, solo tenemos un equipo y un piloto ganador: Lewis Hamilton a bordo del W05 de Mercedes. La pole position también fue para el piloto británico (1:38.513) mientras que la vuelta rápida fue para el finés Valtteri Bottas (1:40.896).

El Autódromo de Sochi, situado en el Parque Olímpico de Sochi, tiene una longitud de 5.853 metros. El circuito tiene 18 curvas, 12 a derechas y 6 a izquierdas. Con una capacidad de 88.000 espectadores, estos degustarán a los fórmulas recorriendo el circuito 52 vueltas. (Fotografía: FIA).

Buenos días. Bienvenidos al directo de la segunda carrera de la historia del Gran Premio de Rusia celebrado en Sochi, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Se trata de la decimosexta carrera de una temporada caracterizada por el dominio de Mercedes.