Sebastian Vettel: "Gran parada y gran estrategia"

El día de ayer no fue especialmente bueno para el alemán de Ferrari, Sebastian Vettel. Sin embargo, él es un piloto que saber arreglarlo y que en carrera se crece, y así lo ha demostrado hoy en la prueba de Sochi.

El germano perdía la posición con Räikkönen en la salida y tras un duelo con el finés, pudo hacerse con su posición. Después, gracias a un mejor ritmo, el alemán alagaba dos vueltas más su parada que la de Valtteri Bottas y salía en boxes por delante del piloto de Williams.

"Sí, son muy buenas noticias, creo que ha sido muy buena carrera. El coche ha estado fantástico y al final he tenido un poquito de esperanza de que quizá superara a Lewis, pero al final no ha sido posible", afirmaba Vettel desde el podio.

"Creo que fue una gran parada, pero también una gran estrategia. Era impotante mantener algo de neumáticos. Creo que el Williams se vino un poco abajo, tuvo algo de tráfico y nosotros paramos y mantuvimos el ritmo. Y después de la parada creo que fue importante adelantar a Pérez, aunque en el momento no lo supe", añadía haciendo referencia a un adelantamiento a Checo que lo colocó segundo.

El germano ha llegado a 5.9 segundos de Hamilton, aunque ha señalado creer que el británico tenía algún as bajo la manga en los últimos compases de la carrera, ya que le mandaron no utilizar el DRS y su ritmo no bajó en exceso. "Probablemente no estaba empujando tanto como podría. Estaría guardando ruedas, por algún coche de seguridad, etc. Creo que ha sido el más rápido y es justo decir que era el que merecía ganar", aseguraba.

Con respecto al 2016, sus esperanzas son muchas y confía en poder luchar de tú a tú con los Mercedes.

"¡Eso espero! Ese es nuestro objetivo. Esperamos ir mejorando en las carreras y ser un gran reto para los Mercedes. Tenemos mucho trabajo por delante, nos estamos centrando en nosotros mismos, dando un paso tras otro y acercándonos un poco más. Creo que vamos en la buena dirección. A ver si estamos más cerca el año que viene".

No obstante, aún no tira la toalla, aunque le separen 66 puntos con Hamilton. "Si la oportunidad está ahí, tienes que mantenerla viva. Vamos a intentarlo todo, pero va a ser difícil. Mirándolo, no hay muchas carreras restantes y están en muy buena posición. Es difícil pero intentaremos todo lo que podamos", concluía.