Lewis Hamilton: "El equipo ha hecho un trabajo increíble"

Lewis Hamilton se acerca cada vez más a por su tercera corona en la máxima categoría del automovilismo. Tal es así, que podría proclamarse campeón en el próximo Gran Premio, donde entra en escena el circuito de Austin. Uno de los principales hechos de que esto ocurra, además de su temporada arrolladora, ha sido por subirse a lo más alto del podio aprovechando el abandono de su compañero Nico Rosberg que reportó problemas en su acelerador. A pesar de los dos coches de seguridad, el británico se marcho a placer de sus perseguidores y se encaminó a una nueva victoria, sumando la novena esta temporada.

El piloto de Mercedes se lamenta del abandono de su compañero que marchaba lider y les ayudaba para lograr con seguridad el campeonato del mundo de constructores: "Absolutamente. Estaba emocionado porque estábamos muy cerca, y sabía que iba a haber una carrera interesante. Es una pena para el equipo haber perdido a uno de los dos coches. Cuando supe que Sebastian estaba detrás, estuve pensando: qué bueno si Nico hubiese estado conmigo".

El británico fue advertido desde su muro que no utilizase el DRS cuando le sacaba diez segundos a Sebastian Vettel. Finalmente el alemán llegó casi seis segundos por detras, aunque Hamilton comenta que no tuvo problemas y alaba el trabajo del equipo una vez más esta temporada: "No había muchos problemas. No había grandes problemas, realmente no tengo mucho más que decir, gracias todo el mundo, no podría haberlo hecho sin este gran equipo, estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo, y estaba pensando en las últimas vueltas lo genial que es trabajar para este equipo".

El ganador garantiza que no ha sido una carrera fácil, además agregaba que cada vez que el piloto de Ferrari aumentaba el ritmo, él debió hacer lo mismo para no peligrar su victoria: "No fue una gran preocupación al final que los neumáticos traseros se pudieran venir abajo. Lo estaba tomando con calma. Aún así, ha sido una carrera dura. Estaba intentando mantenerme concentrado, era muy fácil hacer alguna blocada. Cada vez que Seb subía el ritmo tenía que asegurarme de responder, ha sido un gran desafío respecto a otras carreras".

Hamilton, con esta nueva primera posición, ha superado a Ayrton Senna en la clasificación. A pesar de que el mundial pende de un hilo para que caiga de su lado, el británico es cauto en vez de sentirse vencedor: "No doy por sentado las cosas que ocurren. El equipo ha hecho un trabajo increíble. Ha sido un momento muy especial adelantar a Ayrton, estoy muy, muy contento y orgulloso de estar aquí.Aún quedan muchos puntos, pero estoy en la mejor posición en la que he estado en mi carrera. Hemos tenido mucha suerte en mi lado del garaje con la fiabilidad, y espero que eso se mantenga".