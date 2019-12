Márquez espanta sus fantasmas

2015 no ha sido el año de Marc Márquez. Todo se torció desde el invierno, cuando Honda decidió desarrollar un chasis con el que los pilotos no estaban a gusto. Eso llevaba al de Cervera a tener que llevar una moto que no le permitía ir al límite, su eterna seña de identidad. En octubre, ya sin opciones de campeonato, el aún vigente rey de la competición corre por orgullo y por sensaciones. El orgullo de un campeón herido y con ganas de ganar; las sensaciones, a ser recuperadas para asaltar el título en 2016.

En un circuito que no le trae sus mejores recuerdos, el piloto catalán está mostrando una gran entereza tras la reciente lesión que le impidió opositar al triunfo en Japón. Márquez nunca ha puntuado en la clase reina en Phillip Island y ahora, sin presión, quiere sacarse la espinita. De momento, dominio absoluto del fin de semana con la enésima pole del año (octava, la mitad de lo que llevamos de curso) y mostrando en el FP4 un ritmo que ni Jorge Lorenzo puede seguir.

El balear no acabó muy contento la jornada porque, aunque tenía potencial para ser segundo justo detrás de Márquez. No contaba con la astucia de Andrea Iannone que, una vez más, aprovechó la rueda de otro piloto para colarse en primera fila. El de Ducati clavó el tiempo de Lorenzo en la Q2 y, por mejor segunda vuelta, saldrá mañana en la segunda plaza. El italiano, muy regular esta temporada, no sube al podio desde mayo y en Australia tiene una buena oportunidad viendo el vuelta a vuelta de las Ducati.

Rossi vuelve a remar contra corriente

El panorama para Lorenzo, no obstante, no es del todo malo, puesto que sale dos filas por delante de su adversario por la corona. Valentino Rossi no estuvo tan acertado como en la 'qualy' de la semana pasada en Japón y no pasó de un séptimo puesto que le hacer correr los evidentes riesgos de una complicada salida en la recta Gardner de Australia. El líder del Mundial tiene ritmo para acabar en el podio, por detrás de Márquez y Lorenzo, pero depende e su salida que consiga engancharse a la rueda de los mejores. Si sus rivales están más fuertes, sacará la calculadora.

Con Márquez en otra galaxia, el que podría jugar un papel decisivo en el Mundial podría ser Pedrosa. Sale cuarto y, aunque su ritmo no es ninguna maravilla, podría presentar batalla a Rossi en una hipotética pelea por el podio. De ello podría depender el número de puntos que Lorenzo recortase al líder. El barcelonés lleva dos carreras ejerciendo de juez del título y repartiendo regalos. En Aragón ayudó a Lorenzo; en Japón a Rossi; mañana, tercer episodio.

Viñales, en forma

Hay que destacar el papel que está teniendo Maverick Viñales en un circuito tan técnico como el de Phillip Island. Las curvas rápidas se adaptan a las mil maravillas a una Suzuki que no sufre por su baja velocidad punta y el de Roses brilló en la sesión de clasificación. Sexto puesto en parrilla, por delante de su jefe de filas, Aleix Espargaró, que sólo pudo ser octavo tras previo paso por la repesca.

Otra de las sorpresas de la jornada fue la Honda de Crutchlow, que estuvo cerca de colarse en la primera fila y que al final se tuvo que 'conformar' con una gran quinta plaza. Algo por detrás estuvo Pol Espargaró, que tras un buen FP4 y ser el más rápido en la repesca no pasó del noveno puesto, mientras que Dovizioso fue la decepción de la jornada al acabar décimo. Iannone le ha superado claramente en la segunda mitad de temporada y esta 'qualy' ha sido un claro reflejo de ello.

POS PILOTO EQUIPO MOTO TIEMPO 1 Marc Márquez Repsol Honda Team Honda 1:28.364 2 Andrea Iannone Ducati Team Ducati +0.316 3 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha Yamaha +0.316 4 Dani Pedrosa Repsol Honda Team Honda +0.348 5 Cal Crutchlow LCR Honda Honda +0.558 6 Maverick Viñales Ecstar Suzuki Team Suzuki +0.568 7 Valentino Rossi Movistar Yamaha Yamaha +0.650 8 Aleix Espargaró Ecstar Suzuki Team Suzuki +0.651 9 Pol Espargaró Monster Tech 3 Yamaha +0.858 10 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati +0.903

