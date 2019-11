Kimi Raikkonen: "Algo tiene que cambiar para que la Fórmula 1 vuelva a ser más interesante"

La Fórmula 1 lleva tiempo viajando a Estados Unidos, concretamente desde 1959, fecha de la primera carrera en el Sebring International Raceway. Austin es el décimo circuito diferente en que se disputa un Gran Premio de Estados Unidos, con New Jersey en el alero. En la ciudad texana abundan los aficionados de Ferrari, como en el resto de los EE.UU.

Este año, el gran circo del automovilísmo visita tierras americanas para celebrar la 16º prueba del mundial de Fórmula 1 2015, que puede coronar a Lewis Hamilton como tricampeón del mundo. El piloto de Mercedes necesita sumar dos puntos más que Nico Rosberg y nueve que Sebastian Vettel para lograr un nuevo título e igualar de esta manera al mítico Ayrton Senna.

Como viene siendo habitual en cada jueves de Gran Premio, seis pilotos han sido los elegidos por la FIA para comparecer ante los medios acreditados en el paddock para describir sus sensaciones acerca de la prueba. Uno de los seis protagonistas ha sido el piloto finlándes de Ferrari Kimi Raikkonen.

Cuestionado sobre el accidente en que se vio involucrado con su compatriota Valtteri Bottas en la última vuelta del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 2015 cuando luchaban por la tercera posición, el finés ha declarado que son lances de carrera y que volvería a hacer lo mismo otra vez: "No ha cambiado. Obviamente hubo algunas discusiones y sanciones para mí, pero yo volvería a hacerlo mañana de nuevo. Por desgracia nos reunimos al final de la carrera y los dos nos perdimos un poco en las formas, pero eso es la vida, así son las carreras. No me siento mal por ello. Me gustaría volver a hacer lo mismo la próxima vez y ojalá con un mejor resultado para mi. Tal vez él no esperaba o no me vio. Trató de frenar y girar pero ya sabes: al final si no hay espacio no hay espacio. Es algo desafortunado, pero es una parte de las carreras. Estamos aquí para competir, no tiene sentido llorar después".

Preguntado sobre cual es su balance de este 2015, Raikkonen ha afirmado que van en la dirección correcta en el equipo, si bien todavía falta mucho trabajo por realizar: "Obviamente, este año no ha sido exactamente lo que esperábamos, pero ha sido mucho mejor que el año anterior y estoy seguro de que estamos haciendo las cosas bien, pero no conseguimos los resultados a veces. Vamos en la dirección correcta todo el tiempo y estoy seguro de que cuando pongamos las cosas funcionando, todo el tiempo mejor. Como siempre dije: 'Yo no estaría aquí si no me sentiría así'".

Debatido sobre el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2017, el piloto de Ferrari ha manifestado que espera que la Fórmula 1 vuelva a ser una competición agradable de ver para los espectadores: "Creo que es la dirección correcta. La Fórmula 1 debe ser fácilmente los coches más rápidos de carreras en el mundo. No se ve bien que en algunas carreras donde vamos, los GP2s sean unos segundos más lentos. Deben ser definitivamente más rápidos, como a mediados del 2000. Creo que esa es la forma en que planean ir y yo creo que es más divertido para nosotros y los espectadores. Todo el mundo se queja que es aburrido, es esto y aquello. Si hay algo que no cambia, a nadie le importará como el coche se ve o lo rápido que son. Algo tiene que cambiar, eso es seguro, para que la Fórmula vuelva a ser más interesante para todo el mundo".

Por último, el campeón del mundo del 2007 ha querido exponer sus ideas acerca de la renovación de Pirelli hasta 2019 como suministrador oficial de neumáticos en la Fórmula 1: "Hemos tenido muchas discusiones acerca de Pirelli y, obviamente, han sido culpados por muchas cosas, pero no es fácil para ellos para producir neumáticos que sean capaces de contentar a todo el mundo. Alguien siempre se queja y entonces no se les permite hacer pruebas así que ¿cómo pueden mejorar los neumáticos? Siempre decimos: 'OK. Deberíamos ir a tal o cual manera, pero no tienen el tiempo en el circuito para hacer cualquier cosa que les pueda ayudar'. Creo que todo el mundo tiene que trabajar en conjunto para decidir que prueba hacer para ayudar a Pirelli de esa manera. Cuando los equipos no pueden decidir por sí mismos en conjunto o que coche se utiliza, entonces Pirelli no puede hacer ninguna vuelta. Es muy difícil mejorar los neumáticos y hacer lo que los equipos están pidiendo de ellos. Estoy seguro de que van a encontrar una manera de hacerlo y estoy seguro de que conseguirá lo que todo el mundo quiere".