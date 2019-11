Jugada maestra de Valentino Rossi

El final de batalla apoteósico que estamos viviendo ha dado un giro radical en la última semana. Los hechos se remontan al Gran Premio de Australia, donde pudimos vivir la carrera del siglo y donde la actuación de Marc Márquez, claro dominador de todo el fin de semana, no gustó al italiano que tras finalizar la carrera habló con él sobre el ritmo en carrera que había mantenido, cosa que el catalán le contestó que eran problemas de neumáticos.

Pero la cosa no se quedó en ese cruce de palabras. Cinco días después llegamos a Sepang, última prueba de la gira asiática y con 50 puntos en juego, la distancia entre los dos pilotos de Yamaha son tan solo 11 puntos. Eso ha hecho que cada uno juegue sus propias cartas, pero Valentino Rossi ha hecho una jugada maestra que le podía traer tres cuartas partes del título.

El italiano ha dejado claro que la lucha por el titulo es cosa de dos, Jorge Lorenzo o él: dos pilotos y una misma máquina. No quiere invitados sorpresas en una batalla cuerpo a cuerpo hasta el último instante. Ya venía "acelerado" de Phillip Island y al contrario del dicho de que lo mejor es dejar pasar el tiempo para que las aguas vuelvan a su cauce, 'Il Dottore' ha sorprendido con las declaraciones en la rueda de prensa. Como gallina vieja que es, ha ido hacia su presa y sin dudarlo ha atacado su punto débil, la presión psicológica.

Marc Márquez ha sido quien ha visto al piloto de Movistar Yamaha en estado puro, con gesto serio y directo el italiano le decia cosas como las que a continuación les reproducimos en la rueda de prensa oficial: “Márquez jugó conmigo en Phillip Island, está bastante claro (...) Ahora batir a Lorenzo parece que también supone ganar a Márquez. (...)Me ha decepcionado mucho. Sinceramente no me esperaba que tomara una posición tan clara. Y me preocupa porque intentará hacerlo también aquí y en Valencia”

El piloto de Yamaha ya daba a entender que estaba molesto, pero se mostraba mucho más calmado en la rueda de prensa que en el corralito con los medios italianos. La tortura del italiano hacia el catalán no se iba a quedar ahi. Márquez siempre había dejado claro que de pequeño su ídolo era Rossi, pero el italiano lo duda, acusando al catalán de posicionarse y ser un obstaculo para él.

El italiano se ha despachado con la prensa italiana, tal y como se ha hecho eco la web motogp.com: “¿Es verdad que me idolatraba? ¿Será verdad que tenía mi póster en casa? No lo sé. No estoy seguro, pero me encantaría ir a verlo. Lo siento, estoy bastante enfadado. No esperaba que Márquez fuera un obstáculo en este campeonato. Pensé que sólo luchaba con Jorge, como debería ser.”

Pero la cosa no se queda ahí, ya que las palabras del “pececillo” han ido cada vez aumentando su intensidad, atacando duramente al catalán hasta límites insospechados, analizando cada acción de esta temporada. El italiano ha acusado al piloto de Honda de actitud infantiloide, donde no reconocía sus errores en Argentina y la posible caída de ambos en la chicane de Assen esta temporada: "Porque él prefiere que gane Lorenzo. Está enfadado conmigo por una cuestión personal. Aunque nunca lo ha dicho, él cree que en Argentina yo quise tirarle; y luego en Assen, todavía está pensando en la última chicane, en su mente cree que debería haber ganado la carrera. Desde entonces ha estado enfadado y pensando como un niño: “Si yo no gano, tú no ganas tampoco”.

Valentino Rossi aún se guardaba una última perla, algo que fue un adelantamiento imposible y que no quería admitir. El 46 deja claro que para él Marc Márquez tiene la intención de repetir acciones que marcaron un antes y después de la historia del motociclismo a toda costa: “En Laguna Seca quiso hacerme lo que yo le había hecho a Stoner cinco años antes, cuando podía haberme pasado fácilmente tres curvas después. Aquélla fue la primera señal.”

El balear ha visto como Rossi con una jugada que ha dado mucho de que hablar y seguirá dando, ha metido más presión al fin de semana. Este aparentemente tiene todas las papeletas de ser muy disputado, con una HRC que debería ser la principal favorita a la victoria pero tras este duro golpe de Valentino, Márquez tiene más presión que puede jugar en su contra ya que la batalla psicológica es su punto débil.

Lorenzo tiene un papel fundamental. Necesita meter pilotos de por medio y con una posible baja antes de tiempo de Marc Márquez, necesita buscarse un aliado para una lucha por el titulo que llegará hasta Cheste a principio de noviembre, salvo que Rossi logre el título este fin de semana.