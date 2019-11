Lewis Hamilton: "Es una locura pensar ahora que soy tricampeón del mundo"

Lewis Hamilton sigue haciendo historia en Fórmula 1, tras una carrera dominando de principio a fin con un fuerte ritmo de Red Bull en condiciones de mojado, el británico ha logrado su tercera corona en la categoría reina del automovilismo, segunda consecutiva con un Mercedes.

El piloto de Mercedes AMG Petronas agradecía al publico que asistió al circuito su presencia con unas condiciones meteorológicas que no ayudaban. Por otro lado, el británico agradecía al equipo el apoyo que le han dado y la confianza mostrada hacia él: "Increíble. Primero de todo, muchas gracias por venir aquí hoy y estar aquí. Quiero dar las gracias a toda la afición por venir aquí y aguantar con la lluvia. Espero que hayamos dado un buen espectáculo. Realmente no puedo encontrar las palabras adecuadas en este momento para deciros cómo de increíble es esto. Simplemente, no podría haberlo hecho sin este equipo que me ha estado dando fuerzas en los últimos tres años, recibiéndome y ayudándome a naturalizarme con el coche. Simplemente, no han cometido fallos. Os quiero, chicos, muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí".

El compañero de equipo de Nico Rosberg recordaba con mucho cariño y nostalgia el primer título logrado y a la afición que le da miles de mensajes de apoyo y muestras de agradecimiento: "No puedo parar de pensar en mi primer título británico, recuerdo que mi padre y yo volvimos conduciendo a casa cantando el 'We Are The Champions', en ese momento de Gran Bretaña. Es una locura pensar ahora que soy tres veces campeón del mundo de Fórmula 1. Y le debo todo a mi padre, a mi familia, que me ha apoyado todos estos años y que ha sacrificado tanto para que yo esté aquí. Y, después, toda la energía positiva que recibo por parte de mis aficionados, que viajan alrededor del mundo para verme. Recibo mensajes. Realmente me doy cuenta de que esto es una plataforma para mí para inspirar a la gente joven y espero que, si hay alguna inspiración de hoy sea: 'nunca os rindáis con vuestros sueños, vuestras esperanzas y deseos. Seguid trabajando en ellos".

Respecto a la carrera de hoy Hamilton pensaba en algunos momentos que ya estaba perdida la carrera, felicita a Rosberg por el ritmo conseguido hoy y cumple un sueño realidad al igualar a Ayrton Senna: "Ha habido muchos momentos en los que he pensado que había perdido la carrera, he luchado, Nico paró con el coche de seguridad y fue realmente rápido en un momento dado, ni por un segundo, he dejado de creer que no podía hacerlo. Y luego hemos empujado y empujado. Nico ha conducido una gran carrera. Mi respeto para él como compañero de equipo. Ha sido una experiencia que te pone los pies en el suelo, especialmente igualar a Ayrton Senna, quien significaba mucho para mí y lo sigue haciendo hoy, así que me siento muy bendecido hoy".

Por último, al ser preguntado qué sentía tras lograr el título, cosa que respondió que era la cumbre para cualquier piloto, recuerda con cariño sus comienzos y resalta el sufrimiento de su familia: "Para cualquier piloto creo que es la cumbre. No puedes ir más allá. Tu último objetivo es ganar en todo lo que compites, es rendir a tu mejor forma y, con suerte, mejor que el resto. Recuerdo cuando conseguí mi primer título que estaba muy agradecido por él. Le dije a Ron cuando tenía diez años que quería ser campeón del mundo en su coche, y es una locura pensar que diez años después de que me contratara lo fuera. Como he dicho, no soy el único que ha conseguido grandes cosas grandes en esta familia. Personalmente, mi padre, viniendo de la nada, nunca quiso que sus hijos sufrieran como él lo hizo. Así que el esfuerzo que puso en nosotros es increíble, mi hermano más pequeño, que es siete años menor que yo, es también uno de los primeros discapacitados en correr. Nunca quiere que le ayuden, quiere hacerlo todo, y está inspirando a los más jóvenes también a superar sus expectativas".