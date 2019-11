Carlos Sainz: "Estoy muy contento con mi carrera"

Carlos Sainz fue uno de los protagonistas del Gran Premio de Estados Unidos 2015. El piloto madrileño, que comenzó la carrera desde la última posición tras un accidente en la Q1, protagonizó una espectacular remontada y vio la bandera a cuadros en sexto lugar, pero una sanción por exceso de velocidad en el pit-lane le relegó a la séptima posición. No obstante, el piloto de Toro Rosso terminó muy contento la carrera, pues logró el mejor resultado de la temporada tras un fin de semana muy complicado.

"La última media hora me he divertido mucho, adelantando sin parar"

Sainz se mostró muy satisfecho por el resultado conseguido en el Circuito de las Américas, destacando especialmente la primera parte de la carrera, cuando la pista aún estaba mojada: "Al principio he disfrutado mucho cuando estaba mojado, me he conseguido quitar el peso de encima de la calificación, iba muy rápido en mojado, como hemos visto todo el fin de semana. Luego se han empezado a desgastar los intermedios y no podíamos adelantar a los Ferrari aunque fuésemos mucho más rápidos en las curvas. Luego se ha secado, he tenido muy buenas primeras vueltas con los 'slicks', he adelantado a un par de coches, y luego el último 'stint' ha sido también muy divertido, me he divertido un poco alrededor de toda la carrera".

El madrileño prefiere quedarse con lo positivo de la carrera, señalando además que el exceso de velocidad en el pit-lane se debió a un problema con el limitador: "Hemos conseguido llegar sextos, y con la penalización séptimos, pero sinceramente me quedo con lo positivo; que es la carrera tanto en mojado como en seco. He tenido que aprenderme el circuito en seco durante la carrera, las primeras vueltas con los 'slicks' también hemos ido muy rápidos. Terminar sexto y con la penalización séptimo hay que estar muy contentos después del disgusto de esta mañana. Llegar sextos a tan sólo unos segundos del podio está muy bien, y luego también me lo he pasado genial. Al final, la última media hora ha sido divertidísima, en el límite, adelantando sin parar. Con la poca velocidad punta que teníamos había que tirarse en las curvas y ha sido muy divertido".

Tras este séptimo puesto, Carlos Sainz suma un total de 18 puntos en su primera temporada en la Fórmula 1, y afronta las últimas tres carreras del campeonato con la motivación de pelear por los puntos y finalizar el año con sensaciones positivas para afrontar con mayor optimismo la temporada 2016.