Lewis Hamilton: "Aún tenemos carreras para ganar"

Lewis Hamilton estrena corona en el Gran Premio de México, además de ser el ganador de la alocada carrera disputada en Austin en la que le sirvió el podio con el se finalizó para llevarse el título con un Nico Rosberg que se enfadó por no conseguir el primer puesto.

Para todos los pilotos es la primera vez que vienen a correr y el inglés se siente motivado con el Mundial bajo el brazo en estas tres últimas pruebas restantes: "Muy contento de estar aquí en México, es mi primera vez y los últimos días se han relajado, no ha sido demasiado agitado, un poco de fiesta pero obviamente conscientes de que tenemos la carrera de este fin de semana, por lo que no podía hacer demasiado. Así que tengo la intención de más al final del año para ir de verdad. Creo que cada día pienso 'no puedo creer que realmente sucedió'. Y creo que, probablemente, como ayer estaba directamente de vuelta en el negocio, me golpeó el modo carrera, así que realmente no he estado pensando mucho, pero aún así es una buena sensación".

El piloto de Mercedes reconoce que quiere seguir subiendo a lo más alto del podio: "Para mí es siempre atacar al máximo, por lo que todavía tenemos estas tres carreras. Por ejemplo, tenemos el Gran Premio de México aquí, la primera vez en 23 años. Creo que es emocionante para el pueblo mexicano; es emocionante para mí, te encantaría tener tu sello en la primera carrera aquí, así que ese es el objetivo y sí, aún tenemos carreras para ganar".

Asegura que se va a divertir en el trazado mexicano y lo define como una "experiencia": "Creo que en general tengo un enfoque muy equilibrado. Equilibrado entre el riesgo y no mucho riesgo. No creo que tengo que cambiar porque me ha hecho bien este año con las diez victorias. Así que creo que manteniendo lo mismo y, por supuesto, no hay presión. Este fin de semana pero para disfrutar de la experiencia. Y eso es lo que voy a tratar de hacer".

Ninguno de los pilotos conoce la pista, por lo que los entrenamientos serán vitales para ver las condiciones de la pista, puntos de frenada o la exigencia del trazado: "Bueno, yo acabo de llegar así que no he visto la pista como tal. No he caminado alrededor, pero espero que voy a tener la oportunidad de pasear más tarde. Pero desde el simulador parecía bastante impresionante, ya partir de las imágenes que he visto. Y sabiendo que en general que la gente realmente es lo que hace que el ambiente. Naturalmente por tener mayor altitud, entreno en gran altitud durante el invierno, así que preveo que va a ser más físico para nosotros. Pero también depende de la cantidad de agarre que haya. En el simulador no tenía mucho. Así que supongo que lo sabremos mañana. Vamos a tener una mejor idea de eso mañana".

Respecto al subcampeonato, Hamilton comenta que no han hablado de momento de la posible ayuda que le podría hacer a su compañero de equipo, Nico Rosberg: "No hemos hablado, no creo que realmente lo necesitemos. El equipo no me ha pedido que le ayude así que yo estoy aquí para ganar la carrera. El equipo ha ganado el campeonato de constructores, así que creo a partir de ahora no hay un gran beneficio para el equipo para mí empezar a ayudar. Veremos lo que Toto quiere que haga".