Jorge Navarro: "Ya tengo ganas de empezar a trabajar para el próximo año"

Jorge Navarro se ha consolidado como el rookie de la categoría de Moto3 en casa logrando un segundo puesto que sabe a victoria. El piloto valenciano ha disputado delante de su afición una carrera donde ha estado desde el principio en posiciones de podio y ha intentando en último instante adelantar a Oliveira, para intentar lograr la primera victoria española de la temporada.

El piloto del equipo Estrella Galicia 0,0 se muestra contento por como ha ido la carrera, donde ha intentado adelantar a Oliveira pero la moto le hizo un extraño: “Estoy muy contento no solo con la carrera, sino con todo el fin de semana. Correr en casa siempre es una motivación, aunque también te da un puntito de presión extra. He rodado muy cómodo en el grupo y al final he intentado atacar, pero he visto que Miguel Oliveira también quería estar delante y he decidido jugármela en la última curva. Sin embargo, mi moto ha patinado un poco en la entrada a la curva y no he tenido posibilidades reales de adelantar, por lo que he preferido quedarme segundo, que también es un buen puesto”.

El compañero de equipo de Fabio Quartararo considera que podia haber ganado pero no ha podido estar delante durante dos giros seguidos, por lo que ha preferido guardar goma y intentarlo al final. Por último agradece todo el trabajo realizado al equipo tras lograr el título de debutante del año y espera con ilusión y ganas la temporada 2016: “La idea era escaparme con Miguel [Oliveira], ya que ambos teníamos buen ritmo, y así poder jugarnos la victoria al final entre los dos, pero he visto que no podía consolidar dos vueltas primero por lo que he cambiado el planteamiento y he decidido guardar un poco para las últimas tres vueltas. Estoy contento con la segunda posición y ya tengo ganas de empezar a trabajar para el próximo año”.