Jonathan Rea, sobre el regreso de Yamaha: "Es fantástico para el Campeonato que estén de vuelta"

Los resultados logrados en los tests de la pasada semana en el trazado de Jerez de la Frontera por el equipo Yamaha han dado mucho de que hablar. Jonathan Rea ha podido rodar junto a la marca japonesa y considera que serán un duro rival a batir ya que han mostrado un fuerte ritmo.

El piloto de Kawasaki valora positivamente la vuelta de la marca de los diapasones, ya que ha podido rodar detrás de ellos y regresa con dos pilotos muy experimentados como Sylvain Guintoli y Alex Lowes, por lo que considera que el regreso de Yamaha puede suponer una gran noticia en términos de acción en pista y competición ya que pone a los dos pilotos en posiciones para luchar por el podio: "He tratado de no prestarles demasiada atención porque teníamos una cantidad ingente de trabajo por hacer. Es agradable escuchar el sonido de su moto, que ha estado ausente en WorldSBK desde hace unos años, es fantástico para el Campeonato que estén de vuelta. Tienen dos pilotos muy fuertes en Alex y Sylvain: un piloto muy joven con mucho potencial y el otro maduro y ex campeón mundial. No son chicos tontos. Será genial porque parece que otro fabricante va a estar en la batalla de delante. No es fantástico sólo para ellos, también lo es para nosotros. La competencia es lo que hace que todo se mueva hacia adelante. Creo que será bueno para los fans de Superbike que haya dos pilotos más ahí delante".

El campeón del mundo de la pasada temporada considera que la montura que se han encontrado de la próxima temporada es totalmente distinta respecto con la que consiguió ser campeón del mundo. Pero valora positivamente algunos aspectos de la nueva Kawasaki y espera poder solucionar los puntos debiles a medida que avance la pretemporada. Una pretemporada donde todavia no han realizado simulacros de tandas largas y espera tener un gran ritmo: "La moto 2016 es muy diferente a lo que esperábamos. Hay mucho trabajo por hacer para poder sentirnos cómodos. Se trata sólo de trabajo, de hacer el mismo esfuerzo en cada vuelta para poder transmitir comentarios claros a los ingenieros. Algunas cosas están funcionando muy bien y otras no tanto, pero eso es parte del trabajo. Ya he encontrado un mejor `feeling´ con la moto de 2016, lo cual es alentador. Todavía tenemos que hacer una simulación de carrera, pero estoy muy satisfecho con nuestro trabajo con los neumáticos nuevos y usados. Hemos podido ser muy regulares".