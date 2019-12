Kimi Räikkönen: "Ha sido bastante complicado en todos los sentidos"

La temporada 2015 de Kimi Räikkönen está siendo muy decepcionante. A falta de dos carreras para el final, el finlandés pelea por la cuarta plaza de la clasificación de constructores, un lugar que debería tener asegurado si se tiene en cuenta el rendimiento del SF15-T en comparación con el Williams. Siempre ansioso por tener un coche competitivo, el piloto de Ferrari se ha visto claramente superado por Sebastian Vettel, su compañero de equipo, que ha sido más rápido cada fin de semana.

"Tenemos que trabajar para intentar arreglar los problemas de cara a mañana"

Este fin de semana tampoco ha comenzado bien para el campeón del mundo, que protagonizó una salida de pista en los primeros entrenamientos libres, mientras que en la segunda sólo pudo ser cuarto y no terminó de encontrarse cómodo con su monoplaza: "En general diría que la sesión no ha sido buena, en la primera media hora de la mañana hemos probado cosas, luego hemos tenido un problema, he cometido un error y he hecho un trompo. Ha sido bastante complicado en todos los sentidos, no he estado cómodo en ritmo a una vuelta".

Räikkönen también s refirió a los problemas de agarre sobre la pista brasileña y sobre la confianza en mejorar el resto del fin de semana: "No sé si el ritmo de carrera será mejor, no he visto que han hecho los demás. Me he sentido bien, a pesar de estos problemas. Siempre intento mejorar. En resumen han sido unos entrenamientos complicados, han pasado muchas cosas. No creo que tengamos una imagen clara de lo que hemos hecho hoy, pero tenemos tiempo para analizarlo. Tenemos que trabajar para intentar arreglar algunos problemas de cara a mañana".

Kimi Räikkönen tendrá este fin de semana una nueva oportunidad de enderezar el rumbo en estas dos últimas carreras y encarar la próxima temporada con mayor optimismo después de dos años decepcionantes.