Lewis Hamilton: "No siempre puedes hacerlo perfecto"

Lewis Hamilton volverá a ocupar la segunda posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2015. Por quinta carrera consecutiva, el tricampeón del mundo no pudo batir a su compañero Nico Rosberg en la sesión de clasificación, registrando un tiempo de una décima más lento que el conseguido por el piloto alemán. Tras este resultado, el piloto británico no consigue la ‘pole position’ desde el mes de septiembre, concretamente desde el Gran Premio de Italia, tras haber acumulado once de las primeras 12 ‘poles’ en la primera parte de la temporada.

"He cumplido con el objetivo principal este año"

Pese a esta segunda posición, Hamilton no se mostró preocupado por comenzar la carrera por detrás de su compañero de equipo: "En realidad no. Soy el que más poles tiene este año y tengo el campeonato, no siempre puedes hacerlo perfecto. En realidad, hoy ha estado bien. He tenido un buen equilibrio con el coche, estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho con los ingenieros. Las vueltas parecían bastante buenas, muy bien en la Q1 y Q2 y, simplemente, en la Q3, se trataba de encontrar un poco más de ventaja. Creo que, al final, no he maximizado el primer sector, pero hay otros dos más. Ha estado todo muy apretado, demasiado apretado. No ha sido la mejor Q3 para mí, pero he estado, en general, bastante contento".

La carrera brasileña es una de las pocas que se le resisten al piloto de Mercedes, que aún así se mostró tranquilo ante esta situación y reafirmó el trabajo realizado durante la temporada: "He cumplido con mi trabajo principal este año, así que eso es lo más importante. Pero, por supuesto, ganar aquí también es el objetivo, he llegado aquí, un circuito en el que nunca he ganado. El año pasado fui fuerte en la carrera, así que espero arrastrar eso mañana e intentar ver si puedo marcar la diferencia".

Por último, Lewis Hamilton hizo referencia a la estrategia para la carrera de mañana, para la que se prevé lluvia: "Voy a empujar fuerte. Voy a estudiar mucho esta noche para ponerme delante. Creo que hay un par de oportunidades que puedo aprovechar, porque aquí no puedes estar detrás de otro piloto. En cuanto tienes a alguien delante, pierdes toda la ventaja, sobre todo en la curva 10. Ya tenemos bastante subviraje, y si hay alguien delante es mucho o es difícil. Voy a empujar todo lo que pueda, va a ser duro, pero voy a dar todo lo que tengo. Es mi noveno intento, espero conseguirlo en algún momento".