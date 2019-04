Entrevista. Álvaro Bautista: "La ilusión que tenemos puede más que el sufrimiento"

Sonríe sincero aún con el mono puesto. Hace treinta minutos que se bajó de la moto pero no deja de trabajar en ella. A contrarreloj. Como la carrera que se le acerca. La última del año. ¿Quién va a ganar el título? Rossi, suelta pícaro. Todo concentración en el box de Aprilia, al descubierto a nuestra izquierda.

Las agujas del reloj siguen girando. Poco tiempo libre en el Gran Premio de Valencia. Álvaro Bautista nos mira atento, acelerado. Es viernes 6 de noviembre y deben poner a punto la máquina que le hará quedar decimocuarto en carrera, dos puestos más abajo en la general. No brillan sus resultados, pero se ha mantenido en pie en todos los grandes premios del año, a excepción de Qatar, aunque allí se vio arrastrado. Sus ojos miran al frente, muy claros, perdiéndose en la produnfidad del reto que le espera.

Pregunta: ¿Cómo recuerdas tus inicios en el motociclismo?

Respuesta: Hace mucho tiempo que empecé con la moto. Me acuerdo que todo empezó con mi padre, fue el que me metió en este 'mundillo' y al final lo que fue un hobby para mí se acabó convirtiendo en mi profesión y en mi vida. Tengo suerte de poder ser piloto porque es lo que siempre he querido ser desde pequeñito.

P: Ser piloto nace de una pasión, ¿en qué momento te diste cuenta de que esto era lo tuyo?

R: No hubo un momento en el que decidí "esto es lo mío". Empecé a montar en moto como hobby, me gustaba, empecé a correr y a competir. Comencé a ganar a los pilotos de mi categoría y así poco a poco. Yo creo que llegas sin darte cuenta hasta que de repente ya estás en la élite, el Campeonato de España, pasas al mundial y ya estás metido ahí. No hay un momento de decir "vale, voy a ser piloto profesional". Llega sólo.

P: Con 12 años, en el 97, debutaste en la Copa Aprilia de 50cc. Ahora estás en su equipo oficial de MotoGP, ¿qué sigue de ese Bautista de 12 años y qué ha cambiado?

"Mi vida sigue siendo la pasión por las motos igual que entonces"

R: Yo creo que queda todo. Soy muy parecido a cómo era en aquel entonces, mucho más experto claro, pero la ilusión y las ganas son las mismas si no son más. Lo que sí es verdad es que ahora estoy un poco más delgado (risas), en aquella época estaba más rechoncho. Mi vida sigue siendo la pasión por las motos igual que entonces y muy contento y orgulloso de donde estoy y de dónde y cómo comencé en esa época.

P: Eres uno de los pilotos españoles más veteranos en el mundial, ¿cómo ha cambiado desde que comenzó en 2002?

R: Mucho. Me acuerdo que cuando yo empecé en el mundial el dominio español no era tanto y poco a poco a medida que los años han ido pasando cada vez ha habido más pilotos españoles, más dominio español. Ahora mismo hay demasiados pilotos españoles, ¿no? (vuelve a sacar la sonrisa). Esto es importante porque en su época, sobre todo con la generación de Dani (Pedrosa), de Jorge (Lorenzo) y mía, comenzaron las copas de promociones y las ayudas a nivel nacional para sacar pilotos que estuvieran ahí delante. Antes teníamos a Alex Crivillé, que era nuestro representante, y ahora somos bastantes más. Ha cambiado mucho y por suerte el motociclismo español está en un estado de forma muy alto.

P: De las tres categorías, ¿qué carreras recuerdas con especial cariño?

R: Hay muchas que recuerdo. Pero una muy especial para mí fue en 125cc en el 2006, era la primera carrera del campeonato en Jerez. Venía de un año muy difícil, de un 2005 que en teoría tenía opciones de luchar por el campeonato pero fue desastroso: cambiamos de moto, toda la parte técnica del equipo y... bueno, fue un año donde no conseguimos grandes resultados. Llegué al año siguiente y, tras cambiar de equipo y moto, en la primera carrera en Jerez, siendo en casa, conseguí mi primera victoria en un Campeonato del Mundo. Fue una carrera muy emotiva.

P: Y ahora te encuentras en Aprilia, con una moto aún por desarrollar. Ante un reto así, ¿es difícil encontrar la motivación o pesa más la ilusión?

"La ilusión que tenemos y las ganas pueden más que el sufrimiento que hemos podido pasar este año"

R: Yo vine aquí con mucha ilusión y ganas de hacer una moto competitiva. Sé que la categoría de MotoGP es más complicada que en su momento 125cc o 250cc para mí, pero yo confío en Aprilia. Con ellos fui subcampeón del mundo y estuve luchando por el campeonato del mundo en 250cc. Es una fábrica que en Superbikes lo ha hecho muy bien haciendo una moto ganadora y confío que aquí en MotoGP, tarde o temprano, podamos hacer una moto así. Este año ha sido para pruebas, test de analizar datos y coger referencias para hacer una nueva moto para el año que viene. Por eso hay que tener paciencia, pero yo creo que la ilusión que tenemos y las ganas pueden más que el sufrimiento que hemos podido pasar este año.

P: ¿Fue eso lo que más te llamó la atención de Aprilia? Te embarcaste en un proyecto a ciegas...

R: Era un momento de querer aires nuevos. Yo venía de estar tres años con Honda, sobre todo el último año con bastantes problemas, y necesitaba algo que me motivara, un proyecto nuevo. Vi en Aprilia una oportunidad de desconectar un poco de la presión, más en este 2015, de tener que hacer un resultado porque en teoría llevo una moto semioficial. Con esto (Aprilia) estás más relajado, te centras más en trabajar porque ahora mismo no podemos optar a grandes resultados con la moto que tenemos. Pero sí, me ilusionó desde el principio y no dudé cuando me llegó la oferta.

P: Es cierto que sufriste un poco con Honda, no podías conseguir aquello que necesitabas. En Aprilia, donde tienes toda una fábrica detrás, ¿te sientes más confiado?

R: Sí, está claro que trabajar con una fábrica es mucho mejor. Si pido una cosa trabajan para dármela. El año pasado era el material que había y si yo necesitaba otra cosa pues por el material que teníamos de suspensión, frenos o por mi estilo de conducción no me lo daban. Aquí intentan dármelo, está claro que la base de la moto es menos experta que la Honda pero por lo menos sé que trabajan para mí y sé que lo mejor que tenga Aprilia va a ir para mí.

P: Siguiendo esa moto por evolucionar, ¿qué aspectos debéis trabajar?

R: Básicamente tenemos que mejorar toda la moto, no hay ninguna parte que veamos que sea muy mala u otra muy buena. Tenemos que mejorar la parte del chasis, el motor, la electrónica... Dar un paso hacia delante en todos los aspectos de la moto.

P: A comienzos de temporada te viste un poco frenado por no tener un compañero de equipo fuerte. Ahora es distinto, ¿esperabas el gran rendimiento de Stefan Bradl en esta segunda mitad de temporada?

"Al primero a quién quieres ganar es a tu compañero de equipo"

R: Stefan y yo estamos bastante igualados en las carreras. En los entrenamientos igual, a veces él está por delante mía, otras estoy yo por delante... En las carreras, de todas las que hemos hecho juntos, yo he acabado por delante excepto en la última en Malasia. Pero el nivel ha estado mucho más igualado y eso es importante tanto para la fábrica, porque pueden tener datos de dos pilotos, como para mí porque al final te obligas, al primero a quién quieres ganar es a tu compañero de equipo. Tener un compañero así, competitivo como es él, que ha sido Campeón del Mundo de Moto2 y ha subido al podio en MotoGP, es siempre muy positivo para todos.

P: ¿Ayuda también a agilizar el ritmo de evolución de la moto?

R: Sí, sobre todo en coger referencias de cara al año que viene. Básicamente esta moto no se está solucionando, es una moto 'laboratorio' para hacerle pruebas. Para el año que viene haremos una moto completamente nueva, la de ahora prácticamente desde mitad de año siguió siendo la misma.

P: ¿Consideras que Aprilia puede estar a corto plazo peleando por el top ten de forma regular?

R: El objetivo para el año que viene debería ser estar cerca del top ten y de ahí a mejor. Y a ver si conseguimos ese objetivo.

P: Corriste para Suzuki en tu primera etapa en MotoGP. ¿Te han sorprendido los resultados obtenidos por la misma esta temporada?

R: Suzuki es una gran fábrica y tiene un gran potencial para hacer una moto competitiva. Ya cuando estuve con ellos hicimos una gran evolución, acabando el segundo año bastante cerca de los pilotos punteros. Esta temporada después de tirarse dos años de test han conseguido hacer una buena base de moto, sobre todo a nivel de chasis. De motor quizás les falte un poco pero creo que Suzuki, que como he dicho es una fábrica muy importante, podrá estar cerca de los de delante.

P: En el caso de que con la Aprilia no consiguieses estar con los pilotos punteros, peleando con ellos, ¿te plantearías ir a Superbikes?

R: De momento eso no me lo he planteado y tengo mucha ilusión por este proyecto. Así que eso no se piensa.

P: ¿Con qué te quedas del año?

R: Difícil. Con el trabajo hecho y la experiencia que estoy cogiendo, que seguramente en el futuro me servirá cuando los momentos malos lleguen y también para aprovechar los buenos.

P: ¿Y qué esperas del siguiente?

R: Intentar estar luchando siempre por estar entre los diez primeros.

Preguntas rápidas:

Tu mayor virtud: la constancia

Un ídolo: Mick Doohan

Una canción: 'Tremendo' de El Canto del Loco

Circuito preferido: Sepang

Un sueño: ser Campeón del Mundo de MotoGP