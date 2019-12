Nicky Hayden: "Estoy contento de pilotar esta moto"

Superbikes ha quedado centrado estos días en un sólo piloto: Nicky Hayden. Su debut el pasado lunes en los test de Aragón acaparó todas las miradas, como seguirá haciendo hasta que se estrene en esta categoría. A pesar de que el tiempo no acompañó, pudo conocer sus primeras sensaciones con la Honda que pilotará en su primera temporada. Tal fue su atención que el piloto se sinceró sobre este nuevo proyecto con el equipo de Superbikes.

"No estoy frenando al límite por lo que respecta a la rueda delantera"

Le faltaron horas en la primera toma de contacto en Motorland. Confesó no darse cuenta del paso del tiempo, teniéndose que bajar demasiado rápido de la moto. No pudo rodar con ella todo lo que le hubiera gustado, no lo permitió la climatología, pero ya pudo reconocer el reto que le queda por resolver: "Sé que hay un largo camino por recorrer, pero hay que empezar por algún sitio". Pese a lo poco acumulado, pudo recoger varias pistas que le indiquen la dirección a seguir: "Estoy contento de pilotar esta moto y de haber comenzado el trabajo, pero hay que continuar. Por el momento, no estoy frenando al límite por lo que respecta a la rueda delantera. En cuanto a la parte de atrás, he encontrado ya el ‘feeling’ y en general entiendo esa parte más rápido que la de delante porque soy un dirt traker. Necesito más tiempo para entender la parte delantera y probablemente esa será mi prioridad".

"Esta electrónica es mucho más avanzada que la que he estado usando este año con la moto Open"

Como cabía de esperar, la comparación de esta Honda con la Open que ha pilotado hasta el momento no se hizo de rogar: "Los neumáticos son diferentes. He empezado con un frontal para mojado y la sensación era bastante extraña, pero una vez que han montado los slicks me he sentido bien. He acabado entendiéndolos. Los frenos son un poco diferentes. La electrónica es muy diferente. Estoy en un equipo nuevo y en un entorno también nuevo, así que hay que acabar de comprender todo y de encontrar los límites con la moto". No quedándose ahí, trajo la sorpresa añadiendo que, en cuanto a electrónica, se ha encontrado con una máquina más avanzada que permite más juego, como cuando pilotó la Ducati: "Esta electrónica , sobre el papel , es mucho más avanzada que la que he estado usando este año con la moto Open, en cuanto a cantidad de posibilidades, diferentes opciones y ajustes. Así que va a ser más casi como volver a lo que tenía cuando estaba con Ducati en MotoGP".

En cuanto a su relación con el equipo de Ronald ten Kate, que ya declaró que veía a sus pilotos aspirantes al título, también conservó buenas sensaciones. En ese sentido, ayudó a su comprensión que el jefe de equipo, Gerardo Acocella, se encuentre con una moto nueva como él, realizando ese proyecto de adaptación juntos. Igualmente resultó más fácil tomar sensaciones en la pista de Aragón, pues es un circuito que Hayden conoce a la perfección por ser un habitual del calendario mundialista.

Aunque para Nicky Hayden no todo es tan nuevo. En cierto modo, podría decirse que regresa a sus raíces. Antes de aterrizar en el mundial, unos trece años atrás, fue Campeón de Superbikes AMA en el año 2002. Por lo que su proceso se realizará mucho más rápido: "Hace tanto tiempo que no lo recuerdo, pero seguro que la transición puede ser más fácil en comparación con alguien que haya crecido en 125 y 250 de 2 tiempos. Ya conozco las cuatro tiempos. ¡Esperemos que eso me haga la transición más fácil!". De seguro que lo hará. Y ojalá también el retorno de Hayden.