Jolyon Palmer encuentra las diferencias de ser piloto titular a reserva

A falta de una semana y media para los test de pretemporada que se realizarán en el circuito de Montmeló, algunos pilotos ya tienen ganas de que comience en el mundial. Ese es el caso de Jolyon Palmer. El piloto de Lotus experimentará su primer año en la Fórmula Uno junto con la vuelta de Kevin Magnussen reemplazando a Pastor Maldonado como segundo piloto. Tras un año en Mclaren, el danés dejaba los de Woking en busca de otras categorías hasta que le salió la opción de los franceses que no rechazó sin dudarlo.

Alan Parmeane comentó para la revista Autosport que no es lo mismo conducir un monoplaza en las jornadas del viernes como le ocurrió a Palmer el año pasado, por lo que no te da opción a sacar todo el talento que lleva dentro: "Él tenía un motivo. Cuando conduces un coche en los libres 1, obviamente no es el tuyo, no encajas perfectamente en él, los ajustes no son para ti, y si te estrellas, entonces arruinas el fin de semana a tu compañero de equipo. Así que no puedes conducir a fondo, y de hacerlo y cometer un error, entonces te conviertes en un gran villano. Pero las cosas son muy diferentes si eres un piloto de viernes o un titular".

Jolyon Palmer durante los test tras el GP de España | Fuente: Lotus

El piloto británico confirmó que ahora al ser titular podrá exprimir el RS16 todo lo posible, pero en unos entrenamientos libres no tienes opción a atreverse: "Tomé nota de sus comentarios y no dudé que él tenía ese enfoque, uno que será muy diferente este año, dado que tengo mi propio coche y trabajo para mi propia carrera. Podría haberme arriesgado más, tenía que mostrar de lo que era capaz. No puedes hacer chocar el coche, pues sólo dispones de 90 minutos para mostrar lo que puedes hacer".

Para finalizar, el piloto de Renault admite que quiere ir a fondo, como lo hacía en las categorías inferiores: "Tengo muchas ganas de volver a la competición, cuando estaba en la GP2, no tenía preocupación por ser demasiado cauteloso. Tengo muchas ganas de terminar la sesión y prepararme para el siguiente. Va a ser un buen cambio".