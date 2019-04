La Fórmula 1 debería estar controlada por la FIA, según Jean Todt

Con el arranque de la temporada 2016 la polémica en cuanto a la dirección de la Fórmula 1 está más presente que nunca. El recién comunicado emitido por la asociación de pilotos en contra del dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha dado mucho de que hablar. Jean Todt, en declaraciones para Autosport, ha sentenciado que la F1 debería estar controlado en su totalidad por la FIA.

"La FIA debería tener control absoluto como regulador y legislador de la F1"

El diseño de la temporada 2017, donde los equipos han estado muy presentes, ha dejado de un lado los arriesgados diseños aerodinámicos que los aficionados buscaban en los monoplazas. Este hecho demuestra que la toma de decisiones sobre el deporte recae en varias personas y ninguna de ellas mira por el bien de los aficionados, incluso cuando se está viendo que las audiencias cada vez son peores. Todt por ello piensa que es la FIA quién debería liderar el equipo de gobierno: “La FIA debería tener control absoluto como regulador y legislador de la F1. Pero históricamente no ha sido así. Esto es lo que he heredado y es así. Lo siento pero no soy un dictador. Si fuera un dictador, entonces habría impuesto la Q1 y la Q2 como es ahora, con un cambio en el tiempo y la Q3 como en 2015. Pero confiaron en mí 250 miembros de la FIA para ser presidente así que no puedo permitir que denuncien a la F1 y perderíamos”, declara.

"El gobierno no es bueno pero ha sido así durante décadas"

Ante estos hechos, el presidente francés argumenta que el Pacto de la Concordia debería cambiar. Según él, no hace falta la figura de un ‘dictador’ para corregir los defectos en el Gran Circo, las cosas han cambiado y es por ello que Todt insta a adelantar de 2020 a 2016 la firma de un nuevo Pacto: “Normalmente cuando los dictadores hacen eso y tenemos ejemplos en asuntos más importantes que en el deporte, siempre fallan. Los dictadores son cosa del pasado. Tenemos gobierno, respeto el gobierno y mientras confíen en mí para ser presidente de la FIA, entonces seguiré el gobierno. El gobierno no es bueno pero ha sido así durante décadas. Hay que esperar hasta la renovación del Pacto de la Concordia en 2012 y decidir el cambio de gobierno. Estamos en 2016 y no puede ser hasta 2020. No nos podemos librar de este gobierno. Al menos que los equipos, los propietarios de los derechos comerciales y la FIA decidan cambiar, entonces lo podemos hacer mañana”, comenta el presidente de la FIA.

Por último, una de las nuevas polémicas desatadas era la carta emitida por la GPDA, la asociación de pilotos, donde tras el Gran Premio de Australia consideraban que la toma de decisiones de la FIA y de Bernie Ecclestone están ‘enfermas’ y ‘obsoletas’. Ante esto, Jean Todt invita a los pilotos a comentar con él sus diferentes preocupaciones: “Con todo el debido respeto a los pilotos, dudo que si les preguntan cómo funciona el gobierno, lo sepan. Igual me equivoco. Puedo simpatizar con los pilotos y decir 'amamos nuestro deporte, ayudadnos a asegurarnos de que tenemos un deporte saludable y transparente'. Pero al menos que tengan consejeros muy específicos, no sabrán qué es el gobierno”, sentencia.