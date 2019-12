Rosberg firma la 'pole' y Hamilton naufraga en China

10:35. Esto ha sido todo por hoy. En unos minutos podrán leer la crónica de la sesión y las declaraciones de los protagonistas en VAVEL. Esperamos que hayan disfrutado de la clasificación del Gran Premio de China 2016. ¡Buenos días!

10:33. Tabla de tiempos de la Q3:

10:30. Quinto ha sido Valtteri Bottas, sexto Daniil Kvyat y séptimo Sergio Pérez, mientras que Carlos Sainz ha finalizado octavo, justo por delante de su compañero Max. Verstappen

10:28. Daniel Ricciardo ha logrado el segundo mejor tiempo y comenzará la carrera desde la primera fila de la parrilla, mientras que Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel han sido tercero y cuarto respectivamente.

10:26. ¡Bandera a cuadros! Nico Rosberg consigue la 'pole position' del Gran Premio de China 2016.

10:22. Todos los pilotos salen a pista para realizar su último intendo de conseguir la 'pole position'.

10:18. Räikkönen se coloca primero con un tiempo de 1:35.972. Ricciardo y Kvyat se colocan cuarto y quinto respectivamente, mientras que Carlos Sainz es quinto.

10:17. Rosberg se coloca primero con un tiempo de 1:36.111. Segundo se sitúa Sergio Pérez.

10:14. Salen ya los primeros pilotos a la pista: Sainz, Bottas, Rosberg...

10:12. ¡Semáforo verde! Comienza la Q3. Diez pilotos buscan la primera posición de la parrilla.

10:09. Tabla de tiempos de la Q2:

10:04. A falta de 1:17 para el final, no habrá tiempo de mejorar los registros, por los que los pilotos que caen eliminados en la Q2 son: Massa, Alonso, Button, Grosjean, Ericsson y Nasr.

10:01. ¡Bandera roja! ¡Problemas para Nico Hülkenberg! El piloto alemán ha perdido su neumático delantero izquierdo.

9:59. Räikkönen se coloca primero con el compuesto superblando, y Vettel marca el segundo mejor tiempo a 65 milésimas de su compañero de equipo. Sólo una décima entre el finlandés y Rosberg pese a la diferencia de neumáticos.

9:56. Carlos Sainz se coloca en cuarta posición, mientras que Ricciardo sube hasta el segundo puesto.

9:55. Verstappen sube hasta la tercra posición y Alonso se sitúa quinto.

9:54. Sergio Pérez se coloca segundo y Jenson Button asciende hasta la tercera posición. Ahora es Hülkenberg quien se coloca tercero.

9:53. Rosberg marca un tiempo de 1:36.240 con el neumático blando, mientras que Ericsson y Nasr se colocan segundo y tercero respectivamente con el compuesto superblando.

9:50. El brasileño Felipe Nasr y el alemán Nico Rosberg son los primeros pilotos en salir a la pista

9:48. Tabla de tiempos de la Q1:

9:47. ¡Semáforo verde! Comienza la Q2.

9:40. ¡Bandera a cuadros! Eliminados en la Q1: Magnussen, Gutiérrez, Palmer, Haryanto, Hamilton y Wehrlein.

9:39. Se confirman los problemas para Lewis Hamilton, que se baja del coche sin poder marcar un tiempo.

9:38. Sainz completa una vuelta espectacular y se sitúa cuarto.

9:36. Räikkönen asciende hasta la primera posición y Bottas se coloca segundo. Vettel pulveriza en más de tres décimas el crono de su compañero de equipo.

9:34. Rosberg se sitúa primero tras marcar un tiempo de 1:37.669.

9:32. Los dos McLaren lideran la tabla de tiempos y ambos regresan al garaje. Ninguno de los equipos punteros ha salido aún a pista.

9:30. Button se coloca primero con un tiempo de 1:38.324 y Alonso se sitúa segundo a una décima de su compañero de equipo.

9:29. Esteban Gutiérrez marca el primer tiempo de la sesión. El mexicano consigue un registro de 1:40.262.

9:26. Esteban Gutiérrez es el primero en salir a pista. Comienzan a salir el resto de pilotos, algunos con el neumático superblando y otros con el intermedio.

9:25. Finalmente, el problema se ha solucionado antes de lo previsto y la sesión se reanuda en estos instantes. ¡Semáforo verde de nuevo!

9:20. Dirección de carrera informa que la bandera roja se mantendrá, al menos, diez minutos más.

9:15. Lewis Hamilton ha reportado por radio problemas con su motor. Veremos cómo evoluciona la unidad de potencia del tricampeón del mundo.

9:12. La reanudación de la sesión se está demorando por la existencia de un charco en la recta principal, que los comisarios intentan secar.

9:08. Los comisarios han tardado muchísimo en retirar el monoplaza de la pista.

9:04. ¡Bandera roja! Salida de pista de Pascal Wehrlein, que ha perdido el control del monoplaza en recta de meta por aquaplanning.

9:03. Hamilton dice por radio que la pista está seca. Los dos Manor han salido con los compuestos superblandos, mientras que los Renault se han decidido por los blandos.

9:01. 22 monoplazas pelean por no ser uno de los seis peores al final de los 18 minutos. La mayoría de pilotos salen a la pista y todos, a excepción de Ryo Haryanto, han optado porlos neumáticos intermedios.

9:00. ¡Semáforo verde! Comienza la clasificación del Gran Premio de China 2016.

8:55. ¡5 minutos para que comience la sesión de clasificación del Gran Premio de China! La pista está mojada pero en estos momentos no llueve sobre el Circuito Internacional de Shanghái.

8:50. Clasificación de los Libres 3 del Gran Premio de China 2016:

8:45. En la tercera sesión de entrenamientos libres, la protagonista ha sido la lluvia, que ha hecho acto de presencia en Shanghái. Sebastian Vettel ha sido el más rápido de una sesión en la que Carlos Sainz ha finalizado en cuarta posición y en la que equipos como Mercedes, Red Bull o McLaren no han marcado ningún tiempo con el objetivo de ahorrar neumáticos.

8:40. En cuanto a los españoles, ambos terminaron satisfechos la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de China. Carlos Sainz se mostró contento por terminar los entrenamientos sin contratiempos: "Hoy ha sido otro viernes tranquilo para nosotros. No hemos tenido problemas con el coche, por lo que hemos podido completar nuestro programa. Por su parte, Fernando Alonso expresó su satisfacción por haber subido de nuevo al monoplaza: "Estoy contento de volver al trabajo. Aunque no estemos en condiciones de luchar por victorias, me divierto muchísimo en el coche. Lo he echado de menos estos 25 días. Hoy lo he vuelto a disfrutar".

8:35. Los otros grandes protagonistas del día, los hombres de Mercedes, mostraron su preocupación por el rendimiento de Ferrari. "Parece que volvemos a ser rápidos aquí, pero por la tarde vimos que Ferrari también son rápidos, así que definitivamente estamos pendientes de ellos y tenemos un poco de trabajo por hacer esta noche", declaró Nico Rosberg, alertando del potencial de la escudería de Maranello. Por su parte, Lewis Hamilton declaró su incomodidad en el monoplaza: "No ha sido un mal día. No me sentía demasiado cómodo con el coche esta mañana, pero el equipo ha hecho varios cambios durante el parón que han ido mejor para la segunda sesión".

8:30. Pese a liderar la jornada, el piloto finlandés no se mostró del todo contento con las sensaciones del monoplaza: "Ha sido un día difícil en general. Me ha costado conseguir agarre en los neumáticos, probablemente a causa del viento. Deslizaba mucho el coche y no es algo bueno". Justamente con sensaciones opuestas terminó la jornada del viernes su compañero de equipo, que se mostró esperanzado de mejorar más durante el resto del fin de semana: "El viernes no es el día importante a nivel de posición, pero sí en sensaciones. Hemos tenido un día decente y las sensaciones del coche son buenas, pero aún podemos mejorar, especialmente el equilibrio.

En la primera jornada de entrenamientos libres, Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel sorprendieron a los dos hombres de Mercedes y finalizaron en la primera y segunda posición respectivamente, realizando además excelentes tandas largas de simulación de carrera y cuidando mejor los neumáticos que las 'flechas platadas'. En cuanto a la representación española, Carlos Sainz marcó el octavo mejor tiempo, mientras que Fernando Alonso finalizó en la undécima posición.

Kimi Räikkönen fue el más rápido de la jornada de viernes | Foto: zimbio.com

La previsión meteorológica anuncia un fin de semana inestable en Shanghái. Para la jornada del sábado se prevé un aumento de temperaturas y la llegada de la lluvia, por lo que podría disputarse la primera clasificación sobre mojado de la temporada.

El cambio que hay con respecto al pasado Gran Premio de Bahréin es que las diferencias entre los equipos grandes son menores, destacando que Ferrari ha elegido gomas más blandas que Mercedes, provocando que exista un abanico de estrategias muy amplio para la carrera. También destaca la elección de Mercedes, pues Lewis Hamilton y Nico Rosberg han elegido compuestos diferentes con un medio más el inglés y por lo mismo, un blando menos en el caso del alemán. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz ha optado por un juego más de blandos en detrimento de los medios con respecto a su compañero, mientras que Fernando Alonso y Jenson Button son, junto a los dos Williams y a los dos Haas, los que más superblandos han elegido, con un total de siete.

Elección de neumáticos para el GP de China 2016 | Foto: Pirelli.

Pirelli ha elegido para el Gran Premio de China 2016 los compuestos medios, blandos y superblandos. Entre estos compuestos los pilotos deberán escoger 13 de ellos, con la obligación de coger al menos uno de cada tipo. En un circuito como el de Shanghai, con su rapidez, su imponente y característico ancho del trazado y además con la alta degradación y variedad de oportunidades que hay para adelantar, el papel de los neumáticos siempre es importante, incluso siendo un tema clave en años anteriores.

El año pasado, Lewis Hamilton cumplió con las expectativas y consiguió la 'pole position' en este circuito al superar por 42 milésimas a su compañero de equipo, Nico Rosberg. A nueve décimas se clasificó Sebastian Vettel con el tercer mejor tiempo, superando el tiempo de los dos Williams en su último intento de vuelta rápida. Fernando Alonso quedó fuera de la clasificación en la Q1, mientras que Carlos Sainz cayó en la Q2.

Los tres hombres más rápidos de la clasificación del GP de China 2015 | Foto: GPupdate.

?El Gran Premio de China se disputa de manera ininterrumpida desde 2004, por lo que se han celebrado hasta la fecha 12 ediciones. El gran dominador de esta carrera es Lewis Hamilton, que acumula cuatro triunfos en Shanghái, es decir, que ha logrado vencer en el 33% de los grandes premios que se han disputado en este trazado asiático. El británico logró vencer en 2008, 2011, 2014 y 2015. Fernando Alonso es el segundo piloto que más veces ha vencido en territorio chino, consiguiendo subir al cajón más alto del podio en 2005 y 2013. Otros pilotos en activo que han vencido en Shanghái son: Kimi Räikkönen (2007), Sebastian Vettel (2009), Jenson Button (2010) y Nico Rosberg (2012).

La gran novedad para este fin de semana es la vuelta al sistema de clasificación utilizado en 2015. El intento de la FIA de aumentar la espectacularidad y la emoción se convirtió en fracasa tras los dos grandes premios, donde la realidad ha sido bien diferente a la imaginada por el organismo que dirige la Fórmula 1. En las televisiones se han visto durante más tiempo los monoplazas dentro de los garajes, y a falta de varios minutos para el final, ya estaba decidido el 'poleman', lo que provocó desde el primer momento las quejas de todos los equipos y las críticas de todos los aficionados a este deporte. Tanto es así que los equipos se reunieron en Australia para hablar sobre el regreso al sistema de clasificación de 2015, que comenzará a utilizarse a partir del Gran Premio de China.

El circuito de Shanghái cuenta con grandes rectas en donde importa mucho la carga aerodinámica, fuertes frenadas donde es bueno tener suficiente apoyo, y además curvas lentas y rápidas, lo que hace que la tracción y la capacidad de cambiar de dirección con agilidad sean claves. Por tanto, un buen equilibrio entre velocidad punta y apoyo aerodinámico será clave en esta pista, que pese a ser una de las más anchas del Mundial, no presenta muchas más zonas de adelantamiento que las que propician sus largas rectas.

La pista también cuenta con el famoso símbolo del ying y el yang visto desde el cielo, en lo que son la combinación de las curvas 1 y 2. Estas generan un primer sector casi idéntico al visto en el circuito de Sepang en Malasia, que también inicia su recorrido con una cerrada curva a la derecha que luego termina en un giro (también a baja velocidad) a izquierda. El segundo sector se compone de una mezcla de curvas lentas y rápidas para llegar a la revirada curva que precede a la recta de atrás donde comienza el tercer y último sector.

El trazado de Shanghai fue ideado por el renombrado arquitecto alemán Hermann Tilke. Consta de una longitud de 5.451 metros de longitud y fue inaugurado en 2004. En todo el recorrido se pueden apreciar un total de 16 curvas: nueve a la derecha y seis a la izquierda, con predominio de los giros lentos, por lo que será fundamental el trabajo de los frenos y la tracción. El circuito cuenta con dos zonas de DRS: la primera se situará en la recta más larga del calendario, ubicada entre las curvas 13 y 14, de 1.170 metros de extensión, mientras que la segunda corresponde a la recta principal.

Circuito Internacional de Shanghái | Foto: FIA.

¡Buenos días a todos y bienvenidos a la retransmisión de la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1 2016! Desde Vavel.com y desde nuestro Twitter oficial @F1_VAVEL podrán seguir todo lo que ocurra en esta tercera prueba del Mundial, que se disputa en el Circuito Internacional de Shanghai. ¡Comenzamos!