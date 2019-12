Jenson Button no tiene claro su futuro para 2017

Jenson Button resolverá en el mes que viene su futuro y resolverá la duda sobre si seguirá una temporada más o no, en la Fórmula Uno. Si no es con la escudería Mclaren podría ser con uno de los equipos que más se ha interesado por el británico, como ha sido Williams, además de no quitarle ojo al piloto de Toro Rosso, Daniil Kvyat. El último rumor en salir sobre Williams ha sido el mexicano Sergio Pérez, por lo que, se antoja complicada la continuidad de Valtteri Bottas y Felipe Massa.

El campeón del mundo en la temporada 2009, de continuar con los de Woking, parecería ser por un año más y Ron Dennis tendría a sus dos pilotos finalizando sus contratos a finales de 2017 y anunciando su posible marcha de la categoría reina del automovilismo si ésta no es divertida, como puede ser el caso de Fernando Alonso.

Button ha expresado en una entrevista a Motorsport.com que aún no ha hablado con Mclaren para confirmar su renovación de contrato: "No he hablado aún con el equipo. En septiembre nos sentaremos, tendremos una charla y se decidirá si quiero seguir en Fórmula 1, o si ellos me quieren corriendo en Fórmula 1 o lo que sea".

Jenson Button durante el Gran Premio de Alemania | Fuente: Getty Images

En caso de no continuar en la Fórmula Uno, el inglés asegura que será entretenido el hecho de buscar alguna categoría que le satisfaga: "Si no estoy corriendo en Fórmula 1 el año que viene no sé donde iré. Me divertiré. He vivido toda mi vida con horarios y de repente no estaría condicionado por uno, algo que sería la primera vez en mis 18 años como adulto, lo cual es realmente emocionante cada vez que sucede”.

Para finalizar, el compañero de Fernando Alonso lanza un guiño al Mundial de Resistencia (WEC) ya que es una de las categorías que más atrae a los pilotos, como lo hizo Mark Webber por ejemplo o el año pasado Nico Hulkenberg durante el parón del campeonato, ganando la conocida carrera de las 24 horas de Le Mans: "Me encantaría formar parte de un programa del WEC. Creo que disfrutaría de la camarera y del esfuerzo de equipo que se dedica a construir y hacer correr un coche en un evento de larga duración. No sé cuales serían las opciones en el futuro. Es necesario que haya hueco, para empezar, porque es algo muy difícil pero si hubiese hueco y es algo que me entusiasme, definitivamente lo haré".