Sebastian Vettel: "La parrilla no está contenta con Max Verstappen"

Una vez más Spa-Francorchamps no ha fallado y ha brindado un espectacular gran premio de Fórmula1 que será recordado por varios motivos. El domingo vivimos la espectacular remontado de dos campeones del mundo, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, el desafortunado accidente de Kevin Magnussen y el coque entre los Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen en la primera curva. Esto último se ha convertido en la polémica del Gran Premio, después de que Sebastian Vettel se mostrará bastante enfadado con Verstappen ante la prensa.

El alemán no se ha cortado y ha dejado saber a la prensa lo frustrado que estaba con el holandés: “Mi salida ha sido mejor de las que han hecho los de delante. Iba justo detrás en la parte de fuera en la primera curva y no podía ver a Kimi porque estaba con más de medio coche por delante cuando he girado. Estaba ya en un punto ciego e intentar recuperar esas dos posiciones en una curva por el interior ha sido una maniobra arriesgada por parte de Max".

El piloto ha seguido relatando los hechos y no ha querido obviar ningún detalle sobre el accidente del último Gran Premio: “Kimi, obviamente, no ha podido girar y ha seguido la línea que tomaba el coche líder de ese grupo. A posteriori siempre es fácil hablar, podría haberme ido más ancho, solamente esos dos [pilotos] se hubieran tocado y así me podría haber escapado , pero como he dicho, el problema es que no caben tres coches en esa curva. Ir por el interior puede generarte problemas hacia afuera y lo hemos sufrido Kimi y yo".

A pesar de todo, el campeón del mundo ha querido destacar que se lleva bien con Verstappen y que le gusta su estilo: "Es erróneo hacer mucho de una historia. Me llevo bien con él, me gusta cómo es, tiene un estilo agresivo y creo que es una de sus fortalezas. Pero creo que algunos de sus movimientos que he vivido cuando corro contra él, especialmente en frenada, no son correctos. Probablemente tiene aún que entenderlo, pero en esta carrera ha ocurrido mucho".

No obstante, tal y como ha dicho Vettel, son más los pilotos que están molestos con el estilo excesivamente agresivo de Max: "Intentaré hablar con Max, pero no ahora porque él no ha tenido un buen día, yo tampoco y Kimi tampoco. No me gusta penalizar a la gente, no es la forma de educar. Hay que hablarlo y tener respeto, pero hay alguna maniobra dudosa y la parrilla no está contenta con su comportamiento”.

No solo el alemán está molesto con el de Red Bull, su compañero, Kimi Raikonen, también ha mostrado su enfado con el holandés: “Me gustan las batallas duras, pero cuando tengo que frenar antes de la curva cinco tras haber empezado la maniobra para no golpearle, es que no es correcto. Por alguna razón, para los comisarios está bien. Si no freno, tenemos un accidente muy grande. Seguro que ocurrirá tarde o temprano si esto no cambia, pero como ahora está bien, será interesante ver a quién le culpan cuando ocurra de verdad".

El holandés tampoco se quedó callado y avivó la polémica con unas duras declaraciones sobre los dos pilotos de McLaren: “Creo que deberían estar avergonzados de causar un accidente como ese con su cantidad de experiencia y luego se quejan sobre mí. Así que no tienen que hacer un drama sobre lo que pasó después. Tienen que entender que yo no estaba contento con ellos después de que me jodieran la carrera".

Verstappen explicó su versión de los hechos y dejó claro que él no tuvo la culpa: "Había espacio para tres coches. Cuando me puse al lado de Kimi, él se empezó a acercar. Si Vettel no hubiera girado y hubiera dejado un margen de un metro, todos habríamos pasado. En el vídeo se puede ver claramente cuando gira Vettel, que se mueve hacia Räikkönen. Y luego el coche de Kimi golpea con el mío", añadió Verstappen. La poémica está servida y la próxima cita del campeonato es en casa de los Ferrari.