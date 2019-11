Rins: "Hemos recuperado puntos al líder, estamos satisfechos"

El planteamiento de Alex Rins para la carrera era el adecuado, salir al ataque desde el principio y así lo ha hecho. Tras una buena salida desde la octava plaza, el catalán ha logrado llegar al grupo de competidores con un ritmo muy elevado.

El piloto español ha sabido leer muy bien la carrera y ha decidido poner tierra de por medio cuando la batalla entre los pilotos del grupo donde se encontraba se ha desatado. "Cuando he visto que empezaban a pelearse en el grupo he pensado que lo mejor era intentar escapa r. Me he puesto primero y he marcado mi ritmo para distanciarme poco a poco", ha comentado el barcelonés tras finalizar la carrera. Rins ha liderado la carrera durante gran parte de la misma y todo indicaba que el piloto de Barcelona iba a llevarse la victoria y ponerse también a liderar el mundial.

Remontada en la clasificación general

Con lo que no contaba Rins era con Lorenzo Baldassarri, que ha llegado desde atrás y le ha disputado el liderato de la carrera en los últimos instantes del Gran Premio. Sin embargo, esto no ha cambiado los planes de Rins, que en ningún momento ha perdido rueda del piloto italiano. De hecho, el catalán podría haberle disputado el triunfo hasta el final de no haberse colado a falta de dos vueltas. "Al final cuando ha llegado Baldassarri tenía un par de sitios para devolverle el adelantamiento, pero me he ido largo y ya me he quedado sin opciones", apuntaba el del Páginas Amarillas HP 40.

A pesar de este final agriducle, el pupilo de Sito Pons sale reforzado de Misano, reduciendo a tres puntos la ventaja que le sacaba Johann Zarco. "Hemos recuperado puntos al líder, así que estamos satisfechos”, concluía el piloto barcelonés.

El calendario parece que le sonríe a Rins, y de aquí a dos semanas le llegará la oportunidad de ponerse a liderar el campeonato en el circtuito Motorland de Aragón, el tercero de los Grandes Premios que se disputan en territorio español.