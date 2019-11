Esteban Gutiérrez sobre Wolff: “Estoy muy decepcionado con esos comentarios”

Tras la conclusión del Gran Premio de Singapur, Toto Wolff cargaba duramente contra Esteban Gutiérrez por sus acciones mientras estaba siendo doblado por Rosberg. El piloto de Haas, en declaraciones para Autosport, se ha mostradodolido por las palabras del jefe de Mercedes.

Pero Toto Wolff no ha sido el primero en criticar a Gutiérrez, pilotos como Lewis Hamilton, Ricciardo o Wehrlein también cargaron contra el mexicano por su pasividad ante las banderas azules de los comisarios. Por otro lado Güenther Steiner, jefe de Haas, ya declaró que su piloto estaba siendo criticado de manera frecuente por Mercedes.

Antes las palabras de Wolff, Gutiérrez se muestra decepcionado y no entiende el hecho de hacerlos ante los medios. “Estoy muy decepcionado con esos comentarios. Reírse de mí de forma pública no es la manera correcta de hacer las cosas. Podía haber venido fácilmente y haberme hablado cara a cara y no por detrás públicamente. Si tiene algo que decir, puede venir y hablar conmigo de eso. Sabe que soy una persona abierta, sabe que soy muy transparente. Simplemente es decepcionante escuchar cómo habló en público”, declaraba el mexicano.

Esteban Gutiérrez: "Simplemente es decepcionante escuchar cómo habló en público"

En cambio, Gutiérrez reconoce el fallo en Hungría por el cual fue sancionado. Pero, según él, si no fue sancionado en Singapur sería porque estaba haciendo lo correcto en pista. “No creo que ningún jefe esté contento de que su piloto pierda mucho tiempo por las banderas azules. Si hiciera algo mal, me habrían penalizado, tan simple como eso. Lo hice mal en Budapest y me sancionaron, aunque me penalizaron sólo porque Lewis se quejó, pero no me sancionaron en Singapur, hacía mi carrera, luchaba también y continuaré mi camino”, comentaba.

Para finalizar, el piloto de Haas califica de decepcionante lo dicho sobre su pasividad ante las banderas azules y añade que seguirá conduciendo como lo ha hecho hasta ahora, cumpliendo el reglamento: “Es simplemente decepcionante lo que se dijo. La gente puede reírse de mí, pueden decir lo que quieran pero hay reglas, así que continuaré hacia delante, seguiré mejorando, con consistencia en mis resultados y demostraré lo cerca que estamos de los puntos, de estar entre los diez primeros. Nada me parará, seguiré mejorando y estar en los puntos ocurrirá, creo en ello”.