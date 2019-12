Jorge Navarro: "Al Gran Premio de Australia llego motivado, pese a las lesiones”

Jorge Navarro se recupera tras el accidente sufrido en Motegi, en una caída que no pudo salvar tras que otro piloto tocara su Honda. En la revisión que se le hizo in situ los médicos sólo le diagnosticaron luxación en el hombro izquierdo, el mismo que también se lesionaba en el Gran Premio de San Marino el pasado 11 de septiembre.

Aunque se encuentra bien y no tiene mayores daños, el valenciano tendrá que pasar el control médico en Phillip Island, el que le dará la aprobación o no para poder seguir luchando con el subcampeonato del Mundo.

Navarro sigue con su continua lucha y sobrevuela el Pacífico para encontrarse con la decimosexta cita de la temporada. El circuito australiano de Phillip Island dará la bienvenida al Mundial, en la segunda parada de la gira asiática. Un trazado donde el año pasado concluía cuarto, tras salir en parrilla de salida en quinto lugar, quedándose fuera del podio por nueve milésimas y a una décima del piloto vencedor. Cerrando con un sabor amargo un fin de semana con buenos resultados en los que fue el más rápido de los entrenamientos libres del viernes por la tarde.

Jorge durante los libres del GP de Japón. Foto: Estrella Galicia 0,0.

El pupilo de Emilio Alzamora viene de hacer un cero en la carrera de Japón, sin posibilidad de conseguir ningún punto al no poder volver a pista. Ya con el hombro descansado, Jorge deberá pasar por las manos de los doctores en el control médico que tendrá lugar el jueves. Se valorará si el piloto es apto o no para correr, y de no ser aprobado para competir seguirá trabajando para el siguiente GP y para recortar puntos a su rival principal, Enea Bastianini, con el que se disputa mano a mano el subcampeonato. “En Japón las cosas no salieron como esperábamos, aun así llegamos con ganas a Australia porque el año pasado dimos un gran paso adelante allí; fuimos rápidos y competitivos en todo momento y en carrera, pudimos luchar por estar en el podio”, comenta el piloto español.

El de La Pobla recuerda su potencial en Australia, pero no se olvida de su estado físico a consecuencia de las lesiones sufridas durante todo el año: "Este año no llego al cien por cien de estado físico, apenas hay días entre un gran premio y otro, y a esto hay que sumarle que nos embarcamos en vuelos muy largos para cambiar de continente; por lo que no hay mucho tiempo para recuperarse. Guardo muy buenos recuerdos del GP de Australia del año pasado, el circuito me gusta mucho y la Honda se adapta muy bien a sus curvas rápidas. Todo esto hace que, pese a las lesiones, llegue motivado y con ganas de hacerlo lo mejor posible, concluía el joven piloto.