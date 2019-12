Lewis Hamilton: "Si Rosberg gana me lo tomaré como un hombre"

El Gran Circo va llegando a su final, pero todavía no hay nada decidido. Lewis Hamilton no ha pasado por su mejor temporada, debido a los fallos mecánicos y a sus propios errores, pero, aun así, el piloto inglés podría arrebatarle el título a su compañero si la suerte juega a su favor. El piloto inglés ha vuelto a estar presente en la rueda de prensa que organiza por la FOM, después de la polémica que se generó en la rueda de prensa del pasado gran premio, cuando varios periodistas se sintieron ofendidos con la actitud del piloto.

Al campeón del mundo le quedan cuatro oportunidades para alzarse con el título otra vez y sabe que ya no puede cometer más errores. Al piloto le han preguntado por sus fallos en las salidas y él ha comentado que: “Ha sido una cosa recurrente durante toda la temporada. Ha habido muchos cambios y mucho trabajo en algunas áreas, quizá más que en otras. Estuve en la fábrica la semana pasada y estuvimos trabajando duro para cubrir todas áreas, así que esperamos tener una mejor fórmula este fin de semana”.

Hamilton ha confesado que si Nico Rosberg gana el mundial se lo tomará “como un hombre”, pero no tira la toalla: “Estoy en una posición en la cual todavía hay muchos puntos por repartir, así que voy a dar todo lo que tengo y todavía creo que cualquier cosa es posible, pero si no lo consigo, seguiré adelante”. Además, ha apuntado que nunca se tomaría un año sabático. “Si paro, ya paro para siempre. Ese será el plan”, ha comentado Hamilton.

El piloto también ha aclarado que ya se encuentra recuperado del problema en el pie que le impidió participar en los test de Pirelli en Barcelona. “Estoy al 100%. Básicamente, he tenido una lesión en el pie durante todo el año, en ambos pies. El fisio dijo que tarda tiempo en curarse. Cuando me levanté, y también el día de antes, me dolía mucho y no se iba. Lo más importante era estar bien y sentirme bien para este GP. Esta es la primera semana que no me duele”, ha declarado el británico.

Durante la rueda de prensa también se le ha preguntado por los conflictos que han surgido estas semanas entre el piloto y la prensa. Después de todo lo que sucedió, el piloto llegó a bloquear a periodistas de su cuenta de Twitter, algo que no sentó muy bien entre los profesionales. El piloto ha aclarado que sus redes sociales no son solo manejadas por él y que fue parte de su equipo quien tomó la decisión de bloquear a ciertas personas. No obstante, el piloto ha querido aclarar que todo lo que aparece en sus redes son sus propios pensamientos.