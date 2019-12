Lewis Hamilton gana el GP de México y Nico Rosberg, segundo, se acerca al título

Con las sanciones atribuídas finaliza el Gran Premio de México. Queda pendiente la investigación sobre Sebastian Vettel como Piloto del día. El campeonato vuelve a jugarse dentro de dos semanas en Brasil. Hasta entonces. ¡Buenas noches!

El enfado de Max es visible. Reprocha que no hayan sancionado a Hamilton por su salida en la vuelta 1.

¡Ojo! Verstappen se cae del podio por 5 segundos de penalización que dan el tercer puesto a Sebastian Vettel.

La carrera en México termina con polémica. Vettel diciendo que 'no2 a Verstappen y el incidente entre el alemán y Ricciardo bajo investigación.

¡Final de carrera! Hamilton gana en México con Rosberg segundo y Verstappen tercero. Fernando acabó 13º y Sainz 15º.

Se abre una investigación entre Vettel y Verstappen. Muy juntos los dos, seguidos de Ricciardo con neumático blando. ¡Se toca el australiano con Vettel! ¡Qué final de carrera!

¡Bloqueo de frenos para Max Verstappen! El de Red Bull mantiene su posición pero recibe orden por radio de dejar pasar a Sebastian Vettel.

¡Trompo para Hülkenberg! Cae hasta la séptima posición.

Fernando Alonso en paralelo con Jolyon Palmer no consigue adelantar al Renault a seis vueltas del final. Kimi se echa encima de Hülkenberg quien podría perder su sexta posición.

Daniel Ricciardo lucha por la cuarta posición con Sebastian Vettel del que se encuentra a 5 segundos. El de Ferrari va a su vez a dos segundos de Verstappen, quien cierra el podio. Fernando va a por Palmer.

Movimientos a menos de diez vueltas para el final. Jenson Button consigue pasar a Jolyon Palmer, que lleva 61 vueltas con neumáticos medios, en la vuelta 62. Sebastian Vettel persigue a Max Verstappen del que está a 3 segundos, para meterse en el podio. Fernnado Alonso adelanta a Carlos Sainz y va 14º.

A 10 vueltas para el final, la carrera está estabilizada con Lewis Hamilton a la cabeza, seguido de Rosberg, que no sería así campeón hoy y Verstappen.

Niko Hülkenberg conserva con el Force India la 6º posición con Kimi Raikkönen siguiéndole de cerca. Daniel Ricciardo está siendo el más rápido en carrera.

Los pilotos españoles se mantienen lejos de los puntos en 14º y 15º posición, con Alonso a 7 segundos de Sainz.

Daniil Kvyat adelanta a Romain Grosejan.

¡Verstappen se tira a por Rosberg! Se sale de pista y se recoloca en el mismo lugar. Button pasa a Sainz. Daniel Ricciardo cambia a gomas blandas y pierde la cuarta posición.

Mucho tráfico en el Autódromo Hermanos Rodriguez. Ocon, Grosjean, Alonso, Gutiérrez, Magnussen, Kvyat, Button, Sainz y Palmer ya han sido doblados.

Raikönen entra en boxes y sale con medios. Fernando entra por segunda vez y pone blandos en una parada lenta.

Carlos Sainz se acerca a Jolyon Palmer que rueda 13º. Rosberg, segundo a 4 segundos de Hamilton, hace vuelta rápida.

Jenson Button intenta adelantar a Fernando Alonso pero no lo consigue. Lo mismo le ocurre a Checo Pérez con Felipe Massa.

Por fin, tras una falsa alarma, entra Vettel en boxes y sale con neumático medio. Se reincorpora sexto por detrás de Kimi.

Sainz y Alonso se sitúan en 14º y 15º posición después de su paso por boxes. Vettel mantiene el liderato con neumáticos blandos seguido de Hamilton, Rosberg y Verstappen que ha adelantado a Ricciardo.

Felipe Massa y Sergio Pérez pelean por la novena posición. El mexicano intenta pasar al brasileño pero se sale de pista.

Sebastian Vettel insulta a Felipe Massa por causar un bloqueo en la pista que ha afectado también a Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Fernando muestra su enfado: "¡Llevo empujando desde la primera vuelta! Tú haz tu trabajo que yo haré el mío", dice a sus ingenieros. Entra en boxes para poner neumático medio.

¡Cinco segundos de penalización para Carlos Sainz! Por forzar a Fernando a salir de los límites de la pista. El asturiano se quejaba por radio de que podría haberle costado tres puestos.

Se mantienen intactos los diez primeros puestos de la parrilla. Verstappen entra en boxes y coloca neumático medio, al igual que Sainz. El de Toro Rosso está bajo investigación por la colisión con Alonso.

No hay sanción ni para Rosberg ni para Verstappen. Mientras tanto los pilotos españoles mantienen sus posiciones de salida, Carlos Sainz sigue décimo y Fernando Alonso undécimo. Ambos luchan por la décima plaza.

Rosberg y Verstappen también se tocaron en la salida. Se investiga el toque.

¡Comienza el GP de México! Hamilton se salta la primera curva y se escapa en la salida. Vettel pincha. Pascal Wehrlein sufre un accidente y produce un coche de seguridad.

Vuelta de formación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Grosjean empieza desde el pit lane.

15 minutos para que empiece la carrera. Los monoplazas ya están colocados en el pit lane.

Media hora para que de comienzo el Gran Premio de México. Nico Rosberg podría convertirse hoy en campeón del mundo pero para ello tendría que ganar y Hamilton no puntuar.

Noticia de última hora de cara a la carrera: Jolyon Palmer ha cambiado el chasis y saldrá último en el GP de México.

La adherencia ha aumentado mucho y la pista se ha limpiado con respecto al viernes y al año pasado cuando se derrapaba mucho más. La temperatura de asfalto jugará un papel importante para las gomas y será muy complicado que den su máximo potencial. Max Verstappen ha asegurado que su parte favorita del circuito son las curvas rápidas ya que “si tienes un buen equilibrio y las trazas bien, pueden ser muy divertidas”, llevadas a 250 km/h. “Es un reto porque es bastante deslizante comparado con otras pistas y hacer una vuelta limpia y perfecta es mucho más difícil que en otras donde tenemos más agarre. Pero, en otro sentido, con todos los fans alrededor, especialmente en la zona del Estadio, hace que sea uno de mis favoritos”, ha argumentado.

Declaraciones de los tres pilotos más rápidos de la clasificación.

Lewis Hamilton: “Las tandas largas han sido realmente buenas y los libres han estado bien. La Q3 ha sido la peor sesión de todo el fin de semana pero estoy concentrado y tenemos la estrategia correcta. El coche está en buen lugar en las tandas largas y durante la carrera tendremos que adaptar nuestro pilotaje y nuestra técnica para asegurarnos de que las gomas duran lo esperado. Siempre es una carrera difícil aquí y más con estas ruedas”.

Nico Rosberg: “Brillante no ha sido, estoy a dos décimas y media de Lewis, así que la vuelta de Lewis sí que fue brillante. Pero bueno, al final logré juntar la vuelta cuando contaba, así que estoy relativamente satisfecho.Estar en primera línea, aunque no sea la pole, me da una buena oportunidad para mañana”.

Max Verstappen: “En general la clasificación ha sido buena. He tenido buen feeling con el coche ahora y todo el fin de semana. Se ha comportado cada vez mejor y ha sido una pena que no haya podido conseguir una buena vuelta en Q3 porque podríamos haber sido segundos. Pero no estamos demasiado lejos y tenemos una estrategia diferente para mañana, así que será interesante”.

Carlos Sainz: "Estoy muy contento, porque para nosotros entrar en la Q3 en un circuito como éste, que sabemos que no nos va muy bien, es una gran noticia. Se están haciendo muy bien las cosas en estas últimas carreras. No nos esperábamos pasar a la Q3 y ya llevamos dos seguidas. Es algo que pensábamos que no volveríamos a oler”.

El sábado, Lewis Hamilton logró la pole y Nico Rosberg ascendió del quinto puesto hasta el segundo. Verstappen saldrá tercero por delante de su compañero Ricciardo y seguido del Force India de Hülkenberg que superó a los Ferrari, quienes saldrán sexto y séptimo con Raikönen una vez más por delante de Vettel. Carlos Sainz cierra el top 10 desde la última posición seguido de Fernando Alonso que no pudo meterse en Q3 y saldrá undécimo.

Max Verstappen finalizó los terceros libres con el mejor tiempo por ser capaz de esquivar el tráfico en los últimos momentos de la sesión.

Declaraciones más destacadas sobre los Libres 1 y Libres 2.

Lewis Hamilton: "Ha sido un día sólido en cuanto al programa del fin de semana.Ha sido un día sólido en cuanto al programa del fin de semana. La pista se siente mejor que el año pasado y estoy mucho más cómodo en el coche".

Fernando Alonso: "El asfalto estaba con mucha tierra en la primera sesión, intentamos probar algunas cosas del coche y luego, en la segunda sesión, probar un poco más los neumáticos, los blandos y los superblandos de cara a la carrera".

Sebastian Vettel fue el más rápido de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México con un tiempo de 1:19:750 superando a los dos pilotos de Mercedes. Lewis Hamilton finalizó en segunda posición a cuatro milésimas del piloto de Ferrari, mientras que Nico Rosberg, tercero, lo hizo a cuatro décimas de su compatriota.

El fin de semana empezó con ventaja para Lewis Hamilton, que lideró los primeros entrenamientos libres siendo el primero en bajar al 1:20 con los neumáticos medios.

En 2015 Nico Rosberg se llevó la victoria, con Lewis Hamilton segundo y Valtteri Bottas tercero. En la vuelta del Gran Circo a México el nuevo asfalto provocó muchas salidas de pista, contactos contra las barreras de protección ya que ninguno de los pilotos lo había conocido excepto Sergio Pérez que ya había realizado pruebas en él.

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un veterano de la Fórmula 1 ya que acogió la carrera del Gran Circo entre 1962 y 1970 cuando se interrumpió por un accidente en el que falleció un espectador y se recuperó en la máxima competición en 1986 disputándose hasta 1992. El año pasado, en 2015, se retomó habiendo sufrido una reforma casi total que incluía un reasfaltado completo de la pista, la edificación de un hospital, nuevos boxes, un 'hospitality', una zona VIP y gradas para 120 mil personas, cumpliendo con las exigencias de la FIA para cumplir las precauciones de seguridad.

Durante el fin de semana el cielo ha estado completamente nublado en México, con una temperatura máxima que rondaba los 19 grados y una mínima de ocho. Había una probabilidad de lluvia del 10% así que no llovió, pero las bajas temperaturas dificultaron el desarrollo normal de las sesiones de entrenamientos libres y clasificación. La temperatura que se espera durante la carrera es de 20 grados de máxima y 9 de mínima y la presencia de lluvia sigue siendo improbable con un 10% de probabilidades.

El piloto con más victorias en este circuito es Jim Clark. Michael Schumacher logró en 1992 en México el primer podio de Fórmula 1 de toda su carrera. En 2015 Nico Rosberg consiguió la vuelta rápida. Ningún piloto español ha ganado en este circuito.

El circuito cuenta con un terreno geológicamente activo y su altitud, situado a 2.285 metros sobre le nivel del mar, hace que los motores sufran una pérdida de potencia y puede incluso dificultar la respiración de los pilotos. El trazado consta de 4.304 metros y una recta principal de 1.314 metros donde los monoplazas pueden alcanzar más hasta 365 kilómetros por hora siendo la segunda pista más rápida del calendario tan solo por detrás del Autódromo Nazionale di Monza. Los pilotos darán 71 vueltas y recorrerán 800 metros desde la salida hasta la curva 1 por lo que la salida será crucial. El Autódromo tiene 7 curvas a izquierdas y 10 a derechas, algunas de ellas con nombre propio. La curva 17 se bautizó en 2015 con el nombre de Nigel Mansell como homenaje al último piloto que ganó el GP de México en 1992. Este año la curva 12 también tiene nombre, el del ex piloto Adrián Fernández, que será embajador del Gran Premio de México 2016.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de México . La penúltima por tierras americanas de esta temporada a la que solo le quedan tres carreras. Qué mejor manera de terminar este domingo que siguiendo la antepenúltima cita del Mundial de Fórmula 1. La carrera tendrá lugar a partir de las 20:00 horas.