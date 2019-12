Bagnaia: ''Creo que ha sido la mejor carrera de mi vida''

Los integrantes de la parrilla de Moto3 hoy se enfrentaban a una pista aparentemente seca, pero que a lo largo de las vueltas se iría convirtiendo en su peor enemigo. A pesar de todo, el piloto de la VR46 Riders Academy, ‘’Pecco’’ Bagnaia, ha logrado sobreponerse a la situación logrando una firme victoria en solitario. Ni la humedad, ni las múltiples caídas, han conseguido frenarle hasta que ondeó la bandera roja por la caída de María Herrera a falta de cuatro vueltas.

El piloto del Aspar Team se ha mostrado muy satisfecho ante los micrófonos al terminar la carrera. Ha valorado la prueba de hoy como un ejercicio que ha dado a ver cómo ha madurado a lo largo de esta temporada 2016, lo que le ha permitido poder protagonizar una carrera casi perfecta en unas condiciones muy delicadas: ‘‘Creo que ha sido la mejor carrera de mi vida, nunca es fácil estar delante en solitario. Aprendes a estar en el límite, buscando ser lo más rápido posible. Creo que he madurado porque el año pasado me habría costado hacer una carrera como esta, hemos dado un gran paso adelante y tengo que agradecer mucho a mi equipo. Probablemente este ha sido el mejor fin de semana del año, un año que está siendo muy positivo".

Foto: Aspar Team

No obstante, a pesar de su superioridad, no ha sido una carrera nada fácil para Bagnaia. Los pilotos de la categoría pequeña se enfrentaban a condiciones desconocidas para ellos desde que llegaron al circuito, que además, estrenaba asfalto. Esto ha provocado múltiples caídas desde el inicio de la carrera, que han acabado convirtiéndola en un ‘’combate’’ que enfrentaba a los pilotos con el asfalto y la humedad. Entre los derrotados en esta lucha encontramos multitud de pilotos, ya que sólo 17 de ellos cruzaron la línea de meta. Sus principales rivales directos como Bulega, Binder, Mir o Martin, entre otros, se fueron al suelo también. Con todo, ‘’Pecco’’ no se achantó y comenzó a abrir distancia a partir de estas caídas: "Al principio ha sido complicado, pero poco a poco me he ido acostumbrando. Cuando he visto que mis rivales se iban al suelo he pensado en tirar al máximo para distanciarme, y ya luego ir un poco más tranquilo. Los neumáticos han ido perdiendo rendimiento, en la curva donde se habían caído ellos había algo de aceite y he intentado evitar esa trazada porque me habría caído, y no era mi objetivo caerme. Ahora subo a la tercera posición en el campeonato, es importante de cara a Valencia. Esta ha sido la carrera más difícil de mi vida, pero ya llevo dos victorias y seis podios este año.’’

Además, al trofeo de vencedor de la prueba, a su victoria se suma otro premio que le otorgará el equipo en el Circuito Ricardo Tormo. El Aspar Team le ofrecerá pilotar la Ducati de MotoGP del próximo año como recompensa de haber logrado dos victorias este año: "Ahora a pensar en Valencia, donde, además, por una apuesta que tenía con el equipo sobre si conseguiría dos victorias esta temporada, el martes me dejarán correr con la Ducati”. No será la primera vez que vemos a un piloto de la categoría pequeña probar la MotoGP. Esto es algo muy usual sobre todo en la fábrica japonesa de Honda, donde ya vimos a unos jóvenes Dovizioso, Luthi, Pedrosa o Álex Márquez subirse a la RCV antes de su hora.