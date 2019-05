Andrea Dovizioso: "Me he convencido de que estaré en la pelea por el Mundial"

Cada vez está más cerca el fin de este mundial 2017, y el campeonato sigue estando más ajustado que nunca, el actual líder Andrea Dovizioso es uno de los pilotos que aunque a veces permanezca en la sombra, siempre está allí, y siempre hay que contar con él.

Dovizioso actualmente solo cuenta con un cero en su casillero debido a una caída conjunta con Aleix Espargaró, esto convierte al italiano en uno de los mejores pilotos de la parrilla actual de MotoGP. Andrea siempre quiere estar en el podio, pero cuando cree que eso no es posible en alguna carrera, crea una estrategia para poder seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles, es por eso que a estas alturas de la temporada, el de Ducati que no parecía estar luchando por el campeonato, y ya es la segunda vez en la temporada que lo lidera.

Tras algunos comentarios hacía el piloto, hablando de que puede estar viviendo en un estado de gracia, Andrea no ha podido evitar responder a ellos: “No creo estar en estado de gracia porque el estado de gracia dura poco. Creo que hemos podido ir acumulando puntos positivos, y creo que soy plenamente consciente de lo que está sucediendo. El estado de gracia no dura tanto y no creo que ese sea el caso”, explicaba Dovizioso.

El de Ducati está llevando una estrategia totalmente correcta, asegura estar lo más adelante posible en todas las carreras, a pesar de no haber subido siempre a podio, o de no haber sido uno de los pilotos favoritos a llevarse el título, lo coloca a estas alturas del campeonato en lo más alto.

“En Silverstone me he convencido de que estaré en la pelea por el Mundial. Hasta ahora, sabía que formaba parte de ella pero había dudas de si al llegar hasta cierto punto podría desvanecerme un poco. Pero ganar en una pista tan complicada y sin ser de los más rápidos en los entrenamientos, hará que tanto nosotros como los demás nos consideren candidatos al 100%”, comentaba Andrea.

Andrea Dovizioso también ha querido dar un aviso a sus rivales, pero sobre todo a aquellos que no le veían capaz de hacer lo que está haciendo en estos momentos, el piloto italiano asegura que se encuentra más fuerte que nunca encima de su Ducati: “Nunca me he jugado el título, y seguramente eso hacía que los demás no me vieran tan peligroso. Pero ahora ya saben que el paquete que formamos la Ducati y yo, funciona”, zanjaba el italiano.