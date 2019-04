Álvaro Bautista contento con el rendimiento de su Ducati

Bautista volvió a conseguir su cuarta carrera consecutiva puntuando. El piloto de Talavera de la Reina terminó la carrera en octava posición, a menos de ocho segundos del vencedor y prácticamente pegado a Andrea Dovizioso.

Aunque no fue el fin de semana soñado para Álvaro, debido a las condiciones cambiantes que se han ido dando durante todo el fin de semana, esto no ha impedido que Bautista consiga un gran resultado.

Al terminar la carrera así lo expresó: "Ha sido un fin de semana extraño por haber perdido el viernes. Además, el warm up ha sido más corto y encima hemos tenido un problema con la moto y no hemos podido dar muchas vueltas".

Sobre la carrera: "Al principio me quedé en el segundo grupo porque han dado un tirón muy fuerte, pero al final estábamos rodando incluso más rápidos que los primeros y les hemos recortado terreno. Había algunas zonas que perdía porque me faltaba bastante aceleración, que era una de las cosas que queríamos mejorar durante el warm up y no pudimos. En las frenadas me tocaba recuperar, así que iba haciendo la goma" finalizaba.

Si es verdad que las condiciones no fueron las mejores durante todo el fin de semana y que no pudieron probar mucho los nuevos neumáticos que Michelin trajo para esta carrera, pero esto no fue un impedimento a la hora de elegir bien los neumáticos. Y es que, aunque para Álvaro no fue una elección fácil, no lo hizo nada mal.

"Hemos salido a la carrera con el trasero blando jugándonosla porque no sabíamos que iba a pasar después de la vuelta siete ya que no había dado más vueltas de esas, pero al final ha sido bastante constante hasta el final".

Pero este resultado no es del todo bueno para el piloto de Ducati, y es que después de haber estado luchando a primera mitad de temporada por las posiciones de podio, ahora tiene que conformarse con hacer un top10, eso sí cerca de las motos de fábrica que están en cabeza.

"Hay mucho nivel en la categoría y hay que estar contentos de estar con los rápidos. Acabar en esta posición a esa distancia es como increíble. Otras veces logramos un mejor tiempo, pero más lejos. A nivel de resultados no es de las mejores carreras de la temporada, pero de rendimiento sí.