Daniel Ricciardo: "La carrera después de la salida se estiró bastante y no fue tan divertida"

Daniel Ricciardo vuelve a lograr subir al podio, manteniendo su posición de salida y afianzándose cada vez más en la cuarta plaza del Mundial, sacándole una ventaja de 44 puntos a su principal rival Kimi Räikkönen. El piloto australiano ha destacado que el objetivo que tenía marcado para este Gran Premio de Japón se ha podido cumplir: "Este es mi primer podio aquí. El objetivo para este fin de semana era conseguir un podio aquí, y ya lo tengo, así que es genial. Es un circuito que siempre he disfrutado, y ahora, con los coches de este año, es muy divertido", ha explicado desde la ceremonia del podio.

Aunque Ricciardo ha perdido dos posiciones en la salida, en primer lugar contra su compañero de equipo Max Verstappen en la primera curva y posteriormente con Esteban Ocon, pero el piloto de RedBull ha logrado recuperarse y mantenerse en una magnífica tercera posición. "Creo que mi carrera se dictó tras los primeros cien metros. Pienso que Max me pudo ver a mí más de lo que yo le pude ver a él. El problema es que, este año, no sé si porque los coches son más anchos, tienes más ángulos muertos. Después Ocon me adelantó también. Estuve rodando bastante cerca de Ocon, estuvimos a punto de tocarnos una vez, muy cerca del muro de boxes", ha comentado Daniel.

Para el australiano esta carrera no ha sido nada divertida según explicaba el mismo: "La carrera, después de la salida, se estiró bastante y no fue tan divertida", ha comentado un Daniel que se ha visto atacado en las últimas vueltas por Valtteri Bottas: "Después, llegó Valtteri por detrás, y tener su presión hizo la carrera más divertida, la verdad", explicaba el de RedBull.

Pero el australiano ha vivido un momento de mucha tensión cuando Lance Stroll que ha sufrido un pinchazo, casi se toca con él tras salirse de pista. Pero Ricciardo se lo ha tomado con humor y ha bromeado sobre ello: "Cuando le vi estaba pensando, 'por favor, no entres rápido en la pista'. En realidad, fue algo que me despertara, no voy a decir que quería que me chocara... pero me animó", zanjaba Daniel Ricciardo.