Resumen GP de Japón 2017 de MotoGP

¡Hasta aquí la retransmisión de la carrera del Gran Premio de Japón! Nos vemos en una semana, esta vez en Phillip Island, donde volveremos a madrugar para disfrutar de este campeonato.

Con esta victoria en Japón, Andrea Dovizioso recorta cinco puntos a Márquez, que sigue siendo líder con 244 puntos. A ambos pilotos le separa una distancia de 11 puntos. Viñales es tercero, con 203, 41 puntos por debajo.

Con la caída de Valentino Rossi, el italiano se queda fuera de la lucha por el mundial. Aunque son cuatro los pilotos con opciones matemáticas, la lucha parece centrarse en dos de ellos: Márquez y Dovizioso.

Petrucci se lamenta del desgaste de sus neumáticos / Foto: Lucas ADSC

Danilo Petrucci, tercer puesto: "No estaba al 100%. Cuando faltaban seis o siete vueltas ya no tenía más neumático. Un podio es perfecto, estoy muy feliz por mí y por Dovizioso".

Márquez se ve con fuerza para luchar en Phillip Island / Foto: Lucas ADSC

Marc Márquez, segundo clasificado: "Ha sido una carrera increíble, en la última curva. Cuando me ha pasado Dovizioso he visto que tenía algo más. Lástima de ese susto en la última vuelta, lo he probado pero no ha podido ser. Estoy contento porque creíamos que sería un circuito donde podíamos perder muchos puntos".

Dovizioso se sitúa a 11 puntos de Márquez / Foto: Marc González

Andrea Dovizioso, ganador del GP Japón: "En ningún momento me he rendido, incluso cuando no me sentía bien. Las últimas seis vueltas con el neumático ya no podía más. Estoy muy sorprendido por esta victoria".

TOP 10 GP JAPÓN

POSICIÓN PILOTO 1º Andrea Dovizioso 2º Marc Márquez 3º Danilo Petrucci 4º Andrea Iannone 5º Álex Rins 6º Jorge Lorenzo 7º Aleix Espargaró 8º Johann Zarco 9º Maverick Viñales 10º Loris Baz

Increíble remontada de Rins. El de Suzuki salía décimo y terminó en quinta posición, su mejor resultado en su primera temporada en MotoGP.

Podio número 100 para Marc Márquez. El de Cervera se convierte en centenario con una segunda posición que mantiene vivo el campenaro. Petrucci completa el podio.

VICTORIA PARA ANDREA DOVIZIOSO. El italiano consigue su quinta victoria de la temporada y recorta cinco puntos en el mundial.

Susto de Márquez. Dovizioso se pone primero, Marc se la devuelve pero entra pasado.

ÚLTIMA VUELTA. Márquez mantiene la primera plaza con Dovizioso muy enganchado a su rueda. El taliano lo va a intentar.

Caída de Álvaro Bautista en la curva 14.

2 TO GO. Dani Pedrosa ha tenido que abandonar la carrera. El español rodaba 14º.

¡Márquez vuelve a atacar y recupera la primera plaza! Menuda lucha entre los dos pilotos que se juegan el mundial.

3 TO GO. Marc Márquez le mete la moto a Dovizioso y se coloca primero. El italiano se la devuelve.

¡Increíble la carrera de Rins! El español ya es cuarto, su mejor resultado en la categoría.

5 TO GO. Dovizioso coge distancia respeto a Marc Márquez, 0.781.

Dovizioso se pone primero. De acabar así sólo le separarían 11 puntos de Márquez, líder del mundial.

6 TO GO. Dovizioso le mete 4 décimas a Márquez y marca vuelta rápida.

8 TO GO. Segunda caída de Cal Crutchlow.

9 TO GO. Dovizioso está enganchado a Márquez, lucha entre los dos rivales principales para llevarse el mundial.

12 TO GO. Marc Márquez pasa a Danilo Petrucci, se coloca en cabeza de carrera. Dovizioso pasa también al italiano y se coloca segundo.

13 TO GO. Vuelta rápida de Petrucci que le replica Márquez. 1:57.108 para el piloto de Honda.

15 TO GO. Petrucci sigue liderando la carrera, con Márquez pegado a su rueda y Dovizioso que acaba de marcar vuelta rápida. Rins muy enganchado a Zarco.

17 TO GO. Rins adelanta a Iannone y gana la quinta plaza. Ahora va a por Zarco, que es cuarto.

18 TO GO. Rins viene fuerte, llegando a su compañero de equipo. Va a pelear por la cuarta plaza.

¡Valentino Rossi al suelo! Lástima para el italiano que iba remontando, por suerte no se le ha pasado nada.

Caída de Karel Abraham

Valentino se coloca por delante de Lorenzo. El italiano es octavo ahora. Maverick, en décima posición.

¡Caída de Cal Crutchlow!

20 TO GO. Petrucci encabeza la carrera, seguido por Márquez y Dovizioso. Iannone se coloca cuarto, Zarco es quinto y Rins sexto. Lorenzo baja hasta la octava posición.

Álex Rins remonta hasta la séptima posición mientras Dovizioso y Márquez pelean por la segunda posición.

Maverick Viñales se posiciona en noveno lugar, luchando con su compañero de box, Valentino Rossi que es décimo.

22 TO GO. Vuelta rápida de Petrucci. Dovizioso se coloca delante de Márquez, quien se la devuelve metiéndole la moto.

23 TO GO. Dovizioso adelanta a Zarco y se pone cuarto. Petrucci coge la cabeza de carrera, Lorenzo es segundo y Márquez tercero.

Lorenzo enseña la moto a Márquez y finalmente le adelanta. El de Ducati va a por su primera victoria de la temporada.

¡Se apagan los semáforos! Gran salida de Marc Márquez que se coloca en la cabeza. Jorge Lorenzo se pone segundo, seguido de Petrucci y Zarco.

Warm up lap. La décimo quinta cita del campeonato está a punto de comenzar. Pilotos a sus puestos.

Diez minutos para empezar. Los pilotos ya se encuentran en pista. Johann Zarco sale desde la pole, Petrucci segundo y Márquez tercero. Dovizioso desde novena posición de parrilla, Rossi 12º y Maverick 14º.

Final Moto2. Primer doblete español en la categoría intermedia. Victoria para Álex Márquez tras una lesión en cadera que le impidió acabar la carrera en Aragón. Xavi Vierge ha acabado segundo, consiguiendo su primer podio en la categoría. Syahrin acabó en tercera posición.

Final Moto3. Triplete italiano en la primera carrera del Gran Premio de Japón. Fenati consigue recortar 25 puntos del golpe en el campeonato, Antonelli fue segundo y Bezzecchi tercero. Canet ha sido el mejor español, en quinta posición. Joan Mir terminó 17º, teniendo que esperar hasta Australia para ganar el campeonato.

Nuevo horario. La carrera de Moto3 se ha acortado a 13 vueltas, con un inicio marcado para las 04:55h. La carrera de Moto2 dará comienzo a las 6 de la mañana en España y se darán un total de 15 vueltas. MotoGP mantiene su horario y su número de vueltas habitual (7h y 24 giros).

Warm Up MotoGP. La sesión de entrenamientos ha durado 15 minutos. Marc Márquez se ha impuesto una vez más bajo la lluvia del circuito nipón, seguido de Aleix Espargaró y Álex Rins. Andrea Dovizioso fue sexto, Valentino Rossi 12º y Maverick Viñales 15º.

Esta mañana los warm ups, junto con las carreras de Moto3 y Moto2, han tenido que ser aplazadas debido a las condiciones de la pista. La moto de Andrea Migno ha ido perdiendo aceite durante seis vueltas, por lo que se han tardado varias horas en limpiar el trazado.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! La lluvia siempre estando muy presente en la pista del Twin Ring Motegi y no se esperan cambios de cara a la carrera, que será declarada en mojado.

Aprovechando los fallos de sus rivales más cercanos, Marc Márquez saldrá mañana a jugárselo todo en la carrera, con la intención de afianzar un poco más su sexta corona mundialista.

Zarco se ha llevado su segunda pole position en MotoGP /Foto: Lucas ADSC

Johann Zarco, poleman: “Estoy muy contento con esta pole position. El equipo y yo hicimos un gran trabajo desde el FP1. Allí, estaba lloviendo todo el tiempo, y creo que mejoré mucho la sensación con la moto, además crecí en estas condiciones.”

Danilo Petrucci, segunda posición: “Estoy muy contento porque no lo esperaba. Esta mañana, la sensación no fue perfecta y no pude estar tan rápido como esperaba. Hicimos una muy buena estrategia aprovechando al máximo el tiempo disponible. Es una lástima que cometiera un error en una de las últimas curvas, de lo contrario podría haber terminado con la pole position”

Marc Márquez, tercera posición de parrilla: “Puede que probar los compuestos lisos fuera un error, pero aprendimos cosas que nos pueden servir en según qué circunstancias. A estas alturas de campeonato, lo importante es la primera línea, la pole me importa mucho menos. En todas las sesiones me mantuve entre los tres primeros y eso es lo que intento: ser constante y estar siempre allí”

Resultados Q2 MotoGP

POSICIÓN PILOTO 1º Johann Zarco 2º Danilo Petrucci 3º Marc Márquez 4º Aleix Espargaró 5º Jorge Lorenzo 6º Dani Pedrosa 7º Bradley Smith 8º Pol Espargaró 9º Andrea Dovizioso 10º Álex Rins 11º Andrea Iannone 12º Valentino Rossi

La Q2 empezó con una vuelta estratosférica de Márquez con los neumáticos blandos de lluvia. Se mantuvo en la cabeza durante practicamente toda la sesión hasta que Zarco se impuso ante la sorpresa de todos. Marc cometió el error de salir a pista con slicks, sin poder mejorar el tiempo y recuperar la primera posición.

Las sorpresas llegaron en la Q1. Las dos KTM marcaron un ritmo espectacular, colándose en la lucha por la pole y dejando a Maverick Viñales a las puertas. El de Yamaha saldrá desde la 14º posición.

Para la FP4, fue el de Honda quién volvió a imponerse, esta vez de una manera mucho más radical. El #93 clavó una vuelta rápida perfecta, metiéndole una distancia 1.5 a su compañero de equipo, Dani Pedrosa, y 1.9 a Jorge Lorenzo.

Aunque Marc Márquez volvió a ser el más rápido durante en FP3 del sábado, las condiciones de lluvia no permitieron que se mejoraran los tiempos del viernes. Valentino Rossi consiguió meterse en la Q2, pero su compañero de box tendría que pasar la Q1.

Márquez liderando la carrera en Motorland / Foto: Lucas ADSC

"Esta mañana todo ha ido perfecto y me he sentido muy, muy bien en la moto. Todo iba bien hasta la última salida del FP2, a pesar de que hemos tenido que dar marcha atrás en un cambio en la puesta punto que no había funcionado tan bien como hubiéramos deseado", explicaba Márquez al final del día.

Para los pilotos de Yamaha, el día fue mucho más complicado. Siguen sin encontrar las mejores sensaciones en condiciones de mojado, dejando a Valentino Rossi y Maverick Viñales fuera de la Q2, de manera provisional. Estarían obligados a mejorar durante el FP3 del sábado.

Ya por la tarde, en la FP2, Andrea Dovizioso fue el piloto más rápido del día. El segundo clasificado del mundial se colocaba primero en los tiempos acumulados, frente a un Márquez que se fue al suelo con un pequeño high-side sin consecuencias.

Marc Márquez comenzó liderando la jornada de entrenamientos del viernes. Con un FP1 declarada en mojado, el español marcó un crono de 1:55.418, nada mal para comenzar el día y demostrando su competitividad a cualquier condición.

Márquez celebra el triunfo en Alcañiz. Pedrosa fue segundo y Lorenzo tercero. / Foto: Lucas ADSC

El ilerdense viene de ganar hace tres semanas en Motorland (Aragón), tras una carrera donde los sustos estuvieron presentes, advirtiéndole que llegaba a sus límites. Finalmente el #93 se impuso de manera magistral, dando un paso al frente hacia el campeonato. Pedrosa y Lorenzo le acompañaron en el podio.

Marc Márquez ha sido uno de los hombres más aclamados a su llegada en Motegi. Hace un año, el piloto del Repsol Hond Team, se proclamaba en este circuito campeón del mundo por quinta vez en su carrera. Este año, el de Cervera llega líder una vez más, a 16 puntos de Andrea Dovizioso.

La lluvia ha sido la prinicipal protagonista en estos dos días de acción en el Twin Ring de Motegi. Tanto el viernes como el sábado, las condiciones del asfalto han sido muy complicadas. Para este domingo, durante las carreras, se esperan condiciones meteorológicas adversas.

Lorenzo es, además, el piloto dueño de todos los récords del circuito: vuelta rápida, récord del circuito y mejor pole entre los años 2014 y 2015 con la Yamaha.

Con cuatro poles y tres victorias en MotoGP, Jorge Lorenzo es el piloto con mejores resultados en el circuito nipón. Aunque Dani Pedrosa ostenta un récord de cinco victorias a lo largo de su carrera como piloto, tres de ellas en la categorías reina.

Trazado del Twin Ring Motegi / Foto: twinring.jp

Dicho circuito se compone por un total de 4.801 metros, con cuatro rectas (la más larga de 762 metros) y 14 curvas, seis a la izquierda y ocho a la derecha. Trazado con alto nivel de agarre y múltiples puntos de adelantamiento. Una de las pistas con las frenadas más fuertes del mundial.

Es uno de los más peculiares del mundial. El trazado se caracteriza por contar con dos pistas en unas mismas instalaciones: una permanente y otra en forma oval. A su vez, el Twin Ring cuenta con un museo de Honda, gran variedad de tiendas e incluso con un parque de atracciones dentro del circuito.

El Twin Ring Motegi fue construido en el año 1997 por Honda, que ya poseía el circuito de Suzuka. El uso de estas instalaciones iría destinado a la prueba de nuevos avances de la escudería aunque, dos años más tarde, llegarían las primeras pruebas deportivas. El Mundial de MotoGP apareció por primera vez en el año 2000 para quedarse.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP en vivo del Gran Premio de Japón en directo. La décimo quinta carrera de la temporada y primera del triplete asiático. Los pilotos saldrán a pista a partir de las 02:40 para el Warm Up. La carrera tendrá lugar este domingo a las 07:00, madrugón para todos los apasionados del motor.