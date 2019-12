Marc Márquez: "Los aficionados no se pueden quejar, ha sido una carrera increíble"

Marc Márquez volvió a hacernos disfrutar con una batalla junto a Andrea Dovizioso digna de Motogp. Bajo una intensa lluvia, el piloto catalán ha dominado gran parte de la carrera, hasta el final, donde tras varias pasadas el piloto de Cervera ha llegado a la última curva en segunda posición, y tras un adelantamiento al límite, Marc ha tenido un susto y solo ha podido quedar en segunda posición. El final fue el mismo que en Austria, donde también Marc hizo el mismo adelantamiento y obtuvo el mismo resultado.

Imagen de la web oficial de Motogp.com

Cuando le han preguntado sobre esa última curva la respuesta ha sido clara: "si no lo intentas no lo sabes" dijo Marc. "Los aficionados no se pueden quejar, creo que ha sido una carrera increíble, los dos pilotos que nos estamos jugando el campeonato peleando hasta la última curva".

Respecto a la carrera Marc ha comentado: "Realmente, cuando me ha pasado Dovizioso, he visto que él tenía algo más. En entrenamientos sí es cierto que yo era más rápido, pero la carrera es diferente. Han sido muchas vueltas y él ha entendido muy bien como estaba la pista. Tanto Dovizioso como la Ducati de Petrucci traccionaban un poco más y yo he tenido algún susto".

Precisamente, en las vueltas en las que el piloto catalán lideraba a falta de pocas vueltas para el final, Marc ha tenido un susto que ha sido un poco sentencioso.

"Lástima de ese susto en la curva ocho de la última vuelta, pero no sabes al final dónde está el que viene detrás y tienes que arriesgar y apretar. No ha podido ser, pero estoy contento porque en una pista donde sabíamos que podíamos perder puntos han sido los menos posibles".

"No pensaba en Austria, estaba muy concentrado en la carrera, intentando visualizar sus puntos fuertes, en las frenadas él paraba muy fuerte y yo estaba vendido. Lo he intentado en la última curva en sitio que es casi imposible adelantar y me he ido largo, pero lo he intentado, y por eso estoy contento" afirmaba el '93'.

A pesar de haber perdido 5 puntos sobre su perseguidor en el mundial, Marc continua como líder con 11 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso, a falta de tres carreras para finalizar la temporada.

"Estoy contento, como digo, porque este circuito me cuesta y no hemos perdido demasiado. Y ahora vamos a Australia donde espero que Dovi siga con la tradición de que es un trazado que le cuesta un poco. A ver, aunque con la motivación de luchar por el título le hace ir rápido", afirmaba Marc con la sonrisa que tanto le caracteriza.

Aun así Márquez no se mete dentro de los favoritos en el circuito de Phillips Island.

"Allí seguro que saldrán más rivales, cada vez se va definiendo más la lucha por el título, pero seguro que en Australia Viñales irá rápido, como en pretemporada, pero tenemos que dar el máximo y a ver qué tiempo hace. Vamos a ver si podemos luchar por el podio y sumar puntos".

"El objetivo aquí era perder los menos puntos posibles y en Australia toca abrir un poco la ventaja de nuevo, estamos haciendo una buena temporada y espero seguir haciendo podios hasta el final".

Además, hoy el '93' ha conseguido su podio número 100 siendo el piloto más joven en hacerlo.