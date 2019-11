Aleix Espargaró no estará en Malasia

El pasado fue un gran fin de semana para el piloto de Granollers tras haber conseguido tener el mejor tiempo en la segunda sesión libre del GP de Australia. Superó incluso al actual líder del mundial, Marc Márquez y se metió en los diez primeros y por tanto, pasó directamente a la Q2, respondiendo a las prestaciones que le dan en Aprilia.

Pero por desgracia todo lo que sembró desde el segundo libre y esperaba recoger en la hora de la verdad, se vio afectado por una caída el domingo en carrera lesionándose la mano izquierda, en el quinto metacarpo específicamente. En el desgraciado momento de la caída el de Granollers luchaba por un top 5, algo que llevaban esperando durante toda la temporada en la fábrica italiana.

Partía octavo en parrilla de salida y tenía muchas esperanzas de llevar a su Aprilia a los objetivos fijados desde principio de temporada que se resistían. “Cuando estaba adelantando a Miller, me fui demasiado ancho, terminando en la parte sucia de la pista y deslizándome”, explicaba Aleix.

En un principio, la lesión no era algo que preocupara en su box de cara al Gran Premio de Malasia que se celebra este fin de semana en Sepang, pero ha declarado este mediodía en su perfil oficial de twitter que no podrá correr con estas palabras: "Desafortunadamente no podre correr en Malasia, la mano me duele mucho, asi que esta noche avion y para casa, toca pasar por el quirofano!".

No se descarta del todo que esté presente en Valencia, pero habrá que estar atentos a su recuperación posterior a la operación.

Unfortunately I will not be able to race in Malaysia, my hand is super painful, so tonight i fly… https://t.co/LpDFc0Vu5T