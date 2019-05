Álex Rins: "No me encontraba, no tenía feeling con la moto"

El español ha pasado por uno de los peores entrenamientos desde que está en la categoría reina. Con apenas 20 minutos de cronometrado con la pista en seco, Álex Rins no ha podido marcar un tiempo rápido que le posicionara en buen lugar del cronometrado. Con la llegada de la lluvia a Sepang, se ha tenido que quedar en última posición ya que los tiempos pasaron a ver mucho más lentos con el asfalto mojado.

“No me encontraba, no tenía feeling con la moto, no me sentía cómodo. Hemos empezado con la pista medio seca, medio mojada, y he visto que no iba”, explicó sus sensaciones de esta mañana en la FP1, donde se quedó a una distancia de 3.7 segundos del más rápido, Andrea Dovizioso.

Llegado el momento de la FP2, el catalán de Suzuki subió como la espuma en la tabla de tiempos. Las sensaciones en mojado parecieron ser mucho mejores, siendo el octavo mejor piloto de la parrilla en esas condiciones, pero el tiempo no fue, ni de lejos, mejor que la tanda cronometrada de esta mañana. "Lo importante es que por la tarde hemos dado un paso para adelante y la moto en agua va bien”, concluyó el #42.

Álex Rins quiere acabar la temporada de la mejor manera posible / Foto: Lucas ADSC

“La verdad es que no me preocupa, no es que piense que mañana vamos a salir en seco y volveré a ser el último. Creo que ha sido más una cosas de sensaciones que cualquier otra cosa”, comentaba Rins, mostrándose con confianzas de cara a la carrera del domingo, donde podría volver a ofrecer otra gran actuación para su nueva escudería.

Si el tiempo no mejorara y mañana, durante la FP3, vuelve a llover o la pista no se llega a secar, Álex Rins se verá obligado a pasar una vez más por la Q1, buscando la mejor posición para poder disputar la lucha por la pole. “Estoy satisfecho de cómo ha terminado el día y si por la mañana es en mojado tendremos que apretar en la Q1”, zanjó el piloto de Suzuki, contento por su actuación en la primera jornada.