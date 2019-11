Resumen Carrera GP de Malasia 2017 de Moto2

Cerramos aquí el directo de Moto2 del Gran Premio de Malasia. Volvemos dentro de dos semanas en horario habitual para despedir por todo lo alto la temporada en Valencia. ¡Hasta pronto!

Morbdidelli, Campeón del Mundo de Moto2 2017 / Foto: Lucas ADSC

Franco Morbidelli tercero en carrera y campeón del Mundo: "Ahora es real. Me sabe muy mal por Luthi pero estoy muy contento. Hemos sufrido y al final hemos ganado. Quería conseguir el podio y hacer las mejores carreras antes de terminar la temporada."

Oliveira, ganador de la carrera / Foto: Lucas ADSC

Miguel Oliveira, ganador del Gran Premio de Malasia: "La estrategia era la de no rendirnos porque sabía que Morbidelli y Brad tenían muy buen ritmo. Lo he dado todo y no me he dejado nada. Estoy muy contento con la victoria".

Brad Binder, segundo podio en la categoría / Foto: Lucas ADSC

Brad Binder, segundo clasificado: "Al principio no me sentía cómodo, puedo luego me sentía cada vez más fuerte. Tengo que darle las gracias al equipo por el funcionamiento de la moto",

CLASIFICACIÓN GP MALASIA MOTO2

POSICIÓN PILOTO 1º Miguel Oliveira 2º Brad Binder 3º Franco Morbidelli 4º Mattia Pasini 5º Francesco Bagnaia 6º Hafizh Syahrin 7º Fabio Quartararo 8º Xavi Vierge 9º Isaac Viñales 10º Tetsuta Nagashima 11º Simone Corsi 12º Augusto Fernández 13º Andrea Locatelli 14º Iker Lecuona 15º Jesko Raffin 16º Edgar Pons 17º Marce Schrotter 18º Alex De Angelis

Morbidelli acaba tercero y celebra su título de campeón del mundo con su gente en la pista. Se convierte en el primer italiano campeón de Moto2.

¡Doblete para KTM! Gana Oliveira, con Brad Binder en segunda posición.

LAST LAP. Miguel Oliveira va a ganar en Sepang, segunda victoria de la temporada para el portugués.

Susto de Quartararo que pierde una posición. Pasini se pone cuarto, superando a Bagnaia.

2 TO GO. Siguen las banderas de lluvia mientras Oliveira se mantiene primero, seguido de Brad Binder y Franco Morbidelli.

¡Banderas de lluvia sobre el circuito! Se podría parar la carrera en cualquier momento.

4 TO GO. Brad Binder se coloca segundo superando a Franco Morbidelli.

5 TO GO. Caída de Marcel Schrotter.

Caída de Lorenzo Baldassari. Décima caída de esta carrera.

7 TO GO. Las posiciones se mantienen: Oliveira lidera la carrera con distancia. Morbidelli es segundo, con Binder pegado a su rueda. Bagnaia y Quartararo vienen algo más retrasados.

8 TO GO. Caída de Stefano Manzi.

10 TO GO. Brad Binder se coloca en tercera posición tras adelantar a Pecco Bagnaia.

Récord de la pista para Miguel Oliveira de nuevo, 2:06.952. El portugués ya tiene 3 segundos de ventaja sobre el segundo.

Si Miguel Oliveira gana la carrera, el de KTM confirmaría el bronce de la categoría intermedia. 76 puntos le separarían de Álex Márquez.

12 TO GO. Axel Pons se retira. Lástima para el español que salía décimo segundo.

TOP 5 DE CARRERA. Miguel Oliveira encabeza el Gran Premio de Malasia, seguido de Morbidelli, Bagnaia, Brad Binder y Quartararo.

14 TO GO. Oliveira le mete 2.1 al segundo, Franco Morbidelli. El de KTM quiere volver a ganar tras su victoria en Phillip Island.

15 TO GO. Miguel Oliveira vuelve a marcar el récord de la pista, el portugués baja la barrera de los 2.07.

Caídas también de Gardner y Ekky Pratama, el sustituto de Jorge Navarro.

Axel Pons y Andrea Locatelli han podido volver a pista.

Pawi, Locatelli, Axel Pons y Luca Marini han sido los pilotos envueltos en el accidente de la primera curva.

Miguel Oliveira marca el récord de la pista que tenía Thomas Luthi desde 2015. El portugués encabeza la carrera, con Morbidelli a un segundo.

Segunda caída de Álex Márquez. El español fue de carrera.

Álex Márquez vuelve a la carrera tras su caída en la curva 2.

Otros dos pilotos al suelo. Nakagami y Sandro Cortese se tocan y se van al suelo. La moto del alemán se incendia en la caída.

Se apagán los semáforos. Tres motos en el suelo en la primera curva de Sepang. Álex Márquez es una de ellos.

Si gana la carrera, Morbidelli igualaría el récord de victorias en Moto2 que tiene Marc Márquez desde el año 2012.

Todos los neumáticos optan por el neumático medio delantero y blando trasero. Temperaturas muy altas en el asfalto y comienzan a llegar las nubes.

Warm Up. Brad Binder ha sido el piloto más rápido esta mañana, seguido de Franco Morbidelli, campeón del mundo de la categoría intermedia. Bagnaia, Oliveira y Márquez cierran el TOP5 del entrenamiento.

Por lo tanto, Franco Morbidelli se proclama CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO2 sin haber corrido todavía en Sepang.

ÚLTIMA HORA: Thomas Luthi ha sido declarado NO APTO para correr la carrera del Gran Premio de Malasia por una fractura en el astrágalo, consecuencia de su caída durante el FP3

La carrera se disputará a partir de las 6:20am hora peninsular. Veremos si Franco Morbidelli puede proclamarse Campeón del Mundo de Moto2.

IMPORTANTE: Esta madrugada se cambiará la hora en España. A las 3am serán las 2am, por lo que el warm up de Moto2 dará comienzo a las 2:10 am (horario nuevo).

"Lo importante es ganar el título, si es ganando la carrera mejor. Estoy contento con el entrenamiento porque tengo una buena velocidad. Con el primer neumático mi vuelta no me pareció perfecta, apreté con el segundo juego y por eso me fui al suelo", declaraba Morbidelli.

Miguel Oliveira saldrá en segundo lugar, con Fabio Quartararo completando la primera fila. Álex Márquez abre la segunda fila de parrilla, junto con Luthi y Bagnaia.

El susto de la jornada lo protagonizó el segundo clasificado del campeonato. Thomas Luthi sufrió una dura caída tras un high-side en la clasificación. Por suerte, el suizo ha sido declarado apto para la carrera y saldrá desde la quinta plaza.

Y como no podía ser de otra manera, Morbidelli consiguió la pole en Sepang. Lo hizo con un nuevo récord en el circuito (2:06.406) en los primeros compases del cronometrado. Casi al final se fue al suelo, pero nadie pudo mejorar su crono.

Bagnaia fue segundo, Oliveira tercero, Luthi cuarto, Binder quinto, Márquez sexto y Pasini séptimo.

En la FP3, Franco Morbidelli se ha vuelto a imponer frente a todos los pilotos de la categoría intermedia. El italiano marcó el mejor registro, guardándose lo mejor para luchar por la pole.

Franco Morbidelli fue el segundo mejor tiempo del viernes, frente a Thomas Luthi, que se quedó en tercer lugar.

Márquez en Montmeló / Foto: Marc González

Recordemos que Miguel Oliveira y Álex Márquez se siguen jugando el bronce de la categoría intermedia.

Para la tarde, la lluvia apareció, así como Álex Márquez, que se colocó primero en la clasificación de la FP2, pero sin mejorar los tiempos de la combinada.

Miguel Oliveira empezó el viernes marcando el mejor tiempo de la jornada en un entrenamiento en seco. El portugués fue el más rápido de la FP1.

Para la carrera el tiempo se espera inestable, con probabilidades de lluvia que podría dificultar la coronación de Morbidelli como campeón.

El fin de semana comenzó, una vez más, con la lluvia que ha acompañado al mundial por toda la gira asiática. El viernes los pilotos probaron en condiciones de mojado, pero el sábado pudieron salir a una pista totalmente seca.

Joan Mir se proclamó campeón del mundo hace una semana en Australia y ahora en Malasia podríamos conocer a los dos campeones que faltan: Marc Márquez y Franco Morbidelli llegan a Sepang con sus dos primeras bolas de partido.

Morbidelli suma, además, dos poles en Sepang, junto con su segundo puesto en la carrera del año pasado. En el caso de Luthi, el suizo tiene también dos poles en el circuito malasio.

Este sábado, durante las clasificaciones, Franco Morbidelli ha marcado un tiempo de 2:00.406, arrebatándole el récord a su máximo rival del campeonato y futuro compañero de equipo en MotoGP.

Thomas Luthi es el piloto con conservaba hasta este sábado todos los récords del circuito: vuelta rápida, récord del circuito, mejor vuelta y mejor pole.

Trazado del circuito de Sepang / Foto: grandespremiosdemotos.com

Un trazado compuesto por 15 curvas (5 de izquierda y 10 de derechas) y una longitud de 5.5km, el de Sepang se convierte uno de los circuitos más largos -sólo por detrás de Silverstone-, de los más complicados y de los que más gustan a los pilotos, fruto de las fuertes frenadas tras sus largas rectas.

Franco Morbidelli llega a Sepang con su primera bola de partido para convertirse, por primera vez en su carrera deportiva, en campeón del mundo. El italiano quiere despedirse por todo lo alto de la categoría intermedia antes de dar el salto a MotoGP con el equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia en vivo y en directo online. Desde aquí os iremos retransmitiendo todo lo que suceda durante la penúltima cita de la temporada. Los semáforos se apagarán a las 6:20 am, hora penínsular.