Anuario VAVEL Fórmula 1 2017: Pascal Wehrlein, un año de altibajos

Pascal Wehrlein es un joven piloto que está apadrinado por el programa de jóvenes talentos del equipo Mercedes AMG F1 Team, aunque esta temporada ha participado con el equipo Sauber F1 Team, con el que a pesar de no haber conseguido grandes resultados, el joven piloto sigue mejorando, evolucionando y aprendiendo en la categoría reina del automovilismo, y es que Wehrlein todavía tiene 23 años de edad y un largo futuro por delante en este deporte.

Fotografía: Mark Thompson/Getty Images Europe

Gira a Gira

Australia, China, Bahrein, Rusia: El año no comenzó como él se esperaba, ya que Pascal Wehrlein vio cómo en Force India preferían a Esteban Ocon antes que a él, poco tiempo después de saberse esta noticia, el piloto alemán firmaba un contrato con el equipo Sauber, a pesar de no ser el coche que él quería tener para participar esta temporada 2017, ya que con este monoplaza podría ser menos competitivo en pista. Pero la mala suerte llegó en enero, ya que Pascal se fracturaba tres vértebras en el accidente que sufrió cuando participaba en el evento de exhibición Race of Champions, lo que le impidió participar en los dos primeros Grandes Premios de la temporada 2017. Pascal volvió en el Gran Premio de Bahréin, donde inmediatamente se colocaba por encima de su compañero de equipo Marcus Ericsson. En ninguna de estas carreras lograba puntuar, pero a pesar de eso el piloto seguía aprendiendo y adaptándose cada vez más a su monoplaza.

Gira europea

En el Gran Premio de España consiguió una magnifica octava posición, siendo este su mejor resultado hasta el momento en Fórmula 1, logrando sumar cuatro puntos en su marcador. Aunque en el resto de carreras disputadas en territorio europeo, los resultados no fueron igual de bien, llegando incluso a no poder terminar la carrera disputada en el Gran Premio de Mónaco.

Desde Singapur hasta Abu Dhabi

Las cosas seguían sin mejorar en la última parte de la temporada, Wehrlein no lograba puntuar en ninguna de las carreras, siendo su mejor resultado en esta parte de la temporada una decimosegunda posición en el Gran Premio de Singapur, e incluso no llegó a terminar la carrera de Estados Unidos disputada el veintidós de octubre. A pesar de los resultados Pascal no se rendía e intentaba seguir siempre adelante y aprendiendo en la que está siendo la segunda vez que participa en la categoría reina.

Una de las mejores noticias que podía recibir el alemán tras la decisión de Force India de no quererlo entre sus filas, era su fichaje por el equipo Sauber: “Estoy encantado de ser parte de Sauber para la próxima temporada de F1. Es un nuevo reto en un equipo nuevo y estoy emocionado, tengo ganas de esta nueva aventura. Quiero darle las gracias a Sauber por confiar en mí y darme esta gran oportunidad y gracias también a Mercedes por el apoyo”, así de emocionado se encontraba Pascal antes de iniciar la temporada oficialmente.

El peor momento para Pascal Wehrlein fue sin duda el accidente, ya que tras sufrir una lesión en las vértebras, le impedía participar en las primeras carreras de esta temporada 2017, Pascal está seguro de que el accidente que sufrió y la gravedad de la lesión, podría haber acabado con su trayectoria deportiva: “Sabía qué tipo de lesión tuve, lo grave que era y nunca me presionaron desde Mercedes o Sauber. Era una lesión que pudo haber terminado con mi trayectoria. Piloté el coche en Melbourne y me di cuenta que era demasiado pronto para volver, que no estaba en forma. Fue duro", expresaba el alemán.

Fotografía: Lars Baron/Getty Images Europe

Sauber, C36 y Marcus Ericsson

El 22 de febrero en Barcelona, el equipo mostró por primera vez como iba a ser el automóvil con el que iban a participar en esta temporada 2017. El C36 presentaba un ala trasera reformada y un diseño nuevo en el morro, este era más corto y quedaba por detrás del ala delantera. Los de la escudería dejaron muy claro que estos cambios respecto a otros años, se hacían principalmente para mejorar la estabilidad aerodinámica.

Respecto al compañero de equipo de Pascal, Marcus Ericsson, las cosas no le iban tan bien como a Wehrlein, y es que el piloto sueco no lograba terminar las carreras de Australia, Bahréin, Mónaco, Italia, Singapur y México. Ericsson tampoco se ha encontrado en ningún momento de la temporada en la zona de puntos, siendo su mejor resultado de esta temporada 2017 una decimoprimera posición en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Fotografía: AFP (Zimbio)

Conclusión

Ha sido una temporada bastante complicada para el de Sauber, pero a pesar de las circunstancias en las que se ha llegado a encontrar, los resultados no han sido del todo malos, ya que ha conseguido hasta en dos ocasiones entrar en la zona de puntos, y es que Pascal Wehrlein solo se ha enfrentado dos veces a la categoría reina del automovilismo, por lo que el piloto sigue en plena adaptación y progreso para convertirse en un gran piloto de la Fórmula Uno.