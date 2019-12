Anuario VAVEL F1 2017: Felipe Massa, una retirada discreta

Felipe Massa cierra la temporada 2017 como su último año en la máxima categoría, diciendo adiós a 15 años de carrera profesional dentro del Gran Circo. Una temporada sin muchas sorpresas pues el FW-40 no podía dar para más.

Inicio de temporada con regularidad en los puntos

El comienzo de la nueva reglamentación en la F1 comenzaba de gran manera para el paulista, cosechando puntos en las cuatro primeras carreras a excepción de China, donde firmó un 14º puesto. El brasileño empezaba la temporada con 14 puntos; nada mal viendo el mediocre rendimiento de su coche, el cual sólo se salvaba por el enorme rendimiento de la unidad de potencia Mercedes.

Massa, Australia 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images AsiaPac

Gira europea con mayor regularidad y rendimiento

Pasadas las cuatro primeras citas del calendario, llegaba la hora del tour por Europa y sus difíciles y míticos circuitos. En España no logró puntuar, quedando decimotercero. En Canadá no vio la bandera a cuadros debido a una encrucijada entre Grosjean, Sainz y para desgracia suya, él se vio envuelto en esa carambola. En Azerbaiyán tampoco terminó la carrera por problemas mecánicos en su monoplaza. Sin embargo el calvario ya había pasado, pues en Austria, Gran Bretaña, Bélgica e Italia pudo sumar hasta un total de nueve puntos. En Hungría no pudo participar en la clasificación ni en la carrera debido a sentirse indispuesto. Le sustituyó entonces Paul di Resta, quien acabó último.

Recta final de temporada marcada por la emoción

Habiendo pasado los circuitos europeos, llegaba la hora de la gira asiática y la recta final del campeonato. Fue en Singapur donde no logró puntuar, quedándose 11º, a las puertas de los puntos. En el resto de Grandes Premios, Felipe logró estar a la altura de las condiciones, puntuando en todas las carreras excepto en México, donde de nuevo se quedó a una posición de los puntos. Su mejor posición de la temporada fue en Brasil, su carrera natal; donde firmó un 7º puesto y donde él y Fernando Alonso deleitaron a los espectadores una genial batalla entre antiguos compañeros de equipo. Hablando en números, desde Singapur hasta Abu Dabi, Felipe logró 11 puntos.

Massa en Brasil, 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images South America

Cerraba así Massa el año 2017 con un total de 43 puntos que le servirían para colocarse en el puesto 11º del Mundial de Pilotos.

Mejores momentos de Felipe en 2017

Sin duda el momento más emotivo y mejor para la memoria de Massa en su última temporada en la F1, es el Gran Premio de Brasil. Aparte de hacer su mejor carrera del año, también fue la más emotiva. Su gran batalla por la 7ª posición con Fernando Alonso, deleitó a los espectadores presentes en el Autódromo Jose Carlos Pace. Además, la gran despedida que se llevó por parte de sus aficionados, así como por parte de su familia fue digna de enmarcar. Todo un ejemplo de deportividad y respeto hacia un piloto veterano en la parrilla.

“Diez es cuando ganas el título. He te tenido una carrera muy exitosa, no pensé que conseguiría lo que he hecho. La F1 era un sueño. No sólo he llegado, también he ganado carreras, he sido el piloto que más cerca ha estado de ganar el título de la historia probablemente. Un siete, un ocho o un nueve, no importa", decía en relación a la nota de su temporada.

"Lo más importante es que la gente me respeta. Termino con la cabeza alta y eso es lo más importante. Me quedan muchas cosas por hacer la vida"

"Seguir compitiendo está entre mis expectativas. Es lo que llevo haciendo desde los ocho años, es mi trabajo. Creo que cuando compites, sientes una emoción o una satisfacción que espero poder encontrar en otra categoría".

Peores momentos de Felipe en 2017

El peor momento para el paulista es el Gran Premio de Abu Dabi. La última carrera del año también sería su última vez dentro de un Fórmula 1. Muchas emociones se le pasarían al brasileño por la cabeza al saber que decía adiós definitivamente a 15 años de carrera profesional entre los más grandes del automovilismo mundial. Aún así, pudo terminar 10º en Yas Marina. “Para mí, será un fin de semana bastante emocionante, ya que será mi última carrera con Williams, así como mi última carrera en la Fórmula Uno. Estoy deseando que llegue y planeo disfrutar cada momento, ¡para terminar mi carrera de Fórmula Uno en una nota alta!”decía el de Williams momentos antes de afrontar la cita en Abu Dabi.

Hamilton, Bottas y Massa despidiendo el 2017 en Abu Dabi / Fuente: AFP

"Las últimas carreras han demostrado lo apreciado que fui como piloto de F1. Estoy muy contento con los resultados de Brasil y Abu Dhabi, era importante terminar el largo viaje de mi carrera con una nota tan positiva, y hasta los últimos metros he demostrado que soy un profesional que puede hacer una buena contribución a un equipo", declaraba en su carta de despedida.

Cualidades de Massa mostradas en 2017

Entre las cualidades de Felipe, realmente no tiene ningún punto fuerte a destacar, aunque en muchas citas se le ha visto una gran defensa férrea a la hora de proteger su posición, como se vio en México en su lucha con Lewis Hamilton.

Rendimiento del FW-40

Y es que el rendimiento del FW-40 no ha sido para tirar cohetes. El motor les ha salvado de estar en posiciones mucho más atrasadas en la mayoría de ocasiones; pues el chasis y la aerodinámica no son el punto fuerte de los de Grove. La gran velocidad punta del motor Mercedes ha sido el ángel de la guarda de los británicos.

Alonso y Massa, Brasil 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images South America

Veteranía vs juventud

Y al lado de Felipe se encontraba el joven canadiense Lance Stroll. Massa ha batido a su compañero en todos los sentidos, a pesar de que Stroll se subiera al podio en Azerbaiyán. Felipe acabó el año con 43 puntos y una distancia de 1 segundo en carrera a Lance; mientras que éste terminó la temporada con 40 puntos, justo por detrás del brasileño en la Clasificación del Mundial de Pilotos.

Resumen final

En resumen, el año de Felipe no ha sido nada malo teniendo en cuenta las limitaciones de su monoplaza; aunque tampoco ha sido para tirar cohetes pues otros pilotos con coches peores han estado muchas veces por delante suya. En todo caso, un 7/10 y, ¡Buena suerte en tu nueva etapa Felipe! ¡Obrigado!