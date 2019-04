Verstappen: “He visto morir a alguien sobre la pista”

El piloto de Red Bull, Max Verstappen ha hablado sobre los peligros que tiene el automovilismo. En la Fórmula Uno no se le ha visto sufrir accidentes que le hayan producido graves lesiones o incluso que haya estado cerca de morir, pero si ha sido testigo de ello.

“Personalmente, yo he visto morir a alguien sobre la pista. Cuando competía en kart, vi a alguien tener un grave accidente. Era 2009. Estaba siendo reanimado y sabía que estaba muy mal. Pocas horas después, recibimos la confirmación”, comenzaba el joven.

En aquel año, Max tenía tan solo once años, ¿cómo se afronta algo así con esa edad? El holandés decía: “Algo así nunca es agradable, pero hay que superarlo. No se puede tener miedo en este deporte, porque si tienes miedo, no puedes rendir al máximo. Debes superarlo”, lo más importante: “En las carreras, nadie habla de la muerte”, añadía.

En Suzuka de 2014, Verstappen se subía al Toro Rosso para rodar en los entrenamientos libres. Ese fin de semana sucedió el fatídico accidente de Jules Bianchi. “Ese debut fue una experiencia agridulce. No lo conocía, él ya era piloto de Fórmula 1 cuando yo empezaba. Fue trágico. Inmediatamente supe que algo iba mal, no se movía después de un impacto terrible contra una grúa. Es cruel, pero ese riesgo siempre está presente”.

O no ha querido informarse o simplemente no ha tenido oportunidad de vivirlo en persona, pero el holandés no sabe del pasado: “Sé algunas cosas, pero mi conocimiento no se remonta tan atrás. Conozco los nombres, pero realmente no me interesan tanto los coches antiguos. Esos coches son demasiado viejos y lentos para mí. Aunque siempre es un desafío ir al límite, no me va la vida en ello. Tipos como Sebastian Vettel adoran los coches y motos viejos, pero yo soy más moderno”, finalizaba el holandés.