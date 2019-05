Ricciardo, ante la decisión más importante de su carrera

Mientras que Red Bull renovó a su joven estrella Max Verstappen, Red Bull espera la respuesta de Daniel Ricciardo. El piloto australiano se enfrenta a un punto clave de su carrera en F1, termina contrato este año y quiere tomarse su tiempo para escoger la mejor opción para su futuro.

En declaraciones a Autosport, Ricciardo afirma que se encuentra en una edad límite para encontrar un coche ganador: "Me quedan años en la categoría, pero no tengo 23 o 24. Sigo aprendiendo. No pienso que haya pasado mi mejor momento".

"En el nuevo contrato que firme o la próxima renovación que haga, están potencialmente los mejores años de mi carrera. Ese siguiente contrato que firme será el todo o nada para saber si puedo o no luchar por el título. Por eso me estoy tomando mi tiempo, quiero ver qué hace todo el mundo. Quizás tenga más opciones o quizás no".

El todavía piloto de Red Bull deja caer que su próximo contrato será de larga duración, sea con Red Bull o con otro equipo de la categoría. "Dudo que firme por un solo año con quien sea", explicó Ricciardo. "Es probable que sea un acuerdo por varios años, dos o más, por eso necesito completamente elegir el lugar correcto".

Daniel Ricciardo comenzó su andadura en F1 gracias al equipo HRT en 2011, pero su carrera ha estado siempre vinculada al programa de jóvenes pilotos de Red Bull, con ellos es con quien el piloto australiano se ha hecho un nombre en la categoría reina del automovilismo. "Me quede en Red Bull el resto de mi carrera, o me vaya, seguiría cerca de mucha gente de esta 'familia. Ha sido una gran parte de mi vida, nunca me alejaría de ella y jamás pensaría 'ok, eso ya es pasado' y me olvidaría completamente".

Cinco victorias y 27 podios despúes, Ricciardo podría afrontar su última temporada como piloto de Red Bull en F1.