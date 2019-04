Alonso: “Ganaré en 2018”

Fernando Alonso tendrá un año bastante ajetreado, si tenía poco tiempo con el calendario de Fórmula 1 y todos los compromisos que conlleva, imagínense si le suman una temporada del Campeonato de Resistencia completa.

Una entrevista para el diario AS, el español sigue dejando claro donde estará su cabeza: “La F1 es mi principal objetivo, pero Le Mans es una carrera que siempre he querido hacer, una carrera que me atrae, que tiene la suficiente grandeza para participar en ella. Me llama mucho la atención, ha surgido la oportunidad de hacerlo y lo voy a hacer”.

Sobre su futuro en el WEC: “Lo que está claro es que el nivel de exigencia de la F1, de preparación y tiempo es total y después de tantos años en F1 sabes que va a llegar un momento en el que ya no va a ser posible. Es un poco como Carlos Sainz, cuando deja el Mundial de rallys no es que haya elegido el Dakar para su futuro, es que le gustan los rallys, ha sido el campeón del mundo, pero tienes que estar todos los días entrenando, viajando. Y la Resistencia te da eso, tiene menos carreras al año, puedes tener un poco más de vida, pero al mismo tiempo seguir compitiendo”.

Hablando de 2018, Alonso admite que no ha visto nada del McLaren-Renault: “Estuve en la fábrica a mitad de diciembre y aún no había nada, vuelvo a mitad de febrero a la fábrica y ahí ya sí que espero probar el asiento definitivo y el coche estará prácticamente montado, así que hasta mitad de febrero no saldrá a la luz. Los colores tampoco los he visto, se habla de naranja como el de Indy, si es así perfecto”.

“Vamos a ser mucho más competitivos. No sé cuánto, porque al final por ejemplo Red Bull el año pasado parecía que iban a ser muy fuertes con el cambio de reglamento y empezaron regular, Verstappen tuvo muchos abandonos. No podemos anticipar nada, lo que sí es seguro es que las expectativas son mucho mejores que las que teníamos estos últimos tres años. El ambiente en la fábrica es mucho más positivo, todo el mundo está con una marcha más por querer hacer un extra y sacar cualquier centésima al coche porque nos gustaría ser mucho más competitivos y creo que lo vamos a ser”, continuaba.

Para finalizar, Fernando admite que su confianza hacia Renauel es “total” y que a día de hoy “hay tres fabricantes de motores a un grandísimo nivel que son Mercedes, Ferrari y Renault y, de los tres, Mercedes es el dominador de los últimos años, de esta nueva era, pero si hay que confiar en alguien hay que hacerlo en Renault, que es un motor de garantías y siempre lo ha sido”.

No se sabe si será en la Fórmula 1 o en el WEC, pero Alonso lo deja claro: “Dije que iba a ganar y voy a ganar este año”.