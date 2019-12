Red Bull, el equipo más rápido en una jornada empañado por la lluvia

Con diez minutos de retraso, a las 9:10 ha dado comienzo la pretemporada de Fórmula 1 de 2018. Los equipos no han querido perder el tiempo y antes de que se apagara el semáforo ya había una cola de coches, presidida por el Toro Rosso, esperando para salir al asfalto renovado del Circuit de Barcelona-Catalunya. Antes de todo eso, Force India y Toro Rosso han presentado sus monoplazas para esta temporada en el pitlane.

Aunque el día no acompaña, los pilotos han empezado a marcar sus tiempos, poco representativos, hasta que ha aparecido la primera bandera roja a las 9:30. Al McLaren, pilotado por Fernando Alonso, se le ha salido una rueda trasera cuando el español iba en vuelta rápida, lo que ha provocado que se saliera en la última curva del circuito. A causa del accidente, el bicampeón se ha pasado toda la mañana en el garaje. Más tarde, Force India, con Nikkita Mazepi al volante, ha provocado la segunda bandera roja de la sesión al salirse en la curva 4.

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier



Just a handful of laps in - not an ideal start to #F1Testing for McLaren #F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L